هنا قيمة الصفقة والتفاصيل .. الأهلي يقترب من مدافع أيندهوفن

صفقات الشباب تتوالى في السعودية

تتوالى صفقات اللاعبين الأجانب الشباب في دوري روشن السعودي، إذ بعد تعاقد الهلال مع كايو سيزار واقتراب الاتحاد من أوناي هيرنانديز، بات الأهلي قريبًا من مدافع أيندهوفن ماتيو دامس.

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صحيفة "دي تيليجراف" الهولندية أوضحت أن الاتفاق تم بين الطرفين بالفعل على انتقال المدافع صاحب الـ20 عامًا مقابل 8-10 ملايين يورو، وقد أكد الصحفي فابريتسيو رومانو توصل الناديين لاتفاق شفوي بالفعل، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة تخص فحص المستندات اللازمة ومن ثم سفر اللاعب إلى السعودية للخضوع للفحص الطبي.

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دامس كان قريبًا من تجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، خاصة بعد تألقه هذا الموسم مع الفريق الأول، ولكن إدارة النادي الهولندي لم تستطع مقاومة العرض المالي المقدم من النادي السعودي ولذا وافقت على بيع المدة المتبقية في عقد اللاعب.

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اللاعب البلجيكي يُجيد اللعب في مراكز الظهير الأيسر وقلب الدفاع والوسط المدافع، وقد خاض هذا الموسم 15 مباراة في الدوري الهولندي و6 مباريات في دوري أبطال أوروبا دون أن يترك أي بصمة تهديفية، وتُقدر قيمته السوقية بـ5 ملايين يورو.

يُشار إلى أن جماهير النادي الأهلي تضغط بشراسة على الإدارة لإبرام عدد من الصفقات قبل غلق سوق الانتقالات الشتوي الجاري يوم السبت القادم.