ورط رون جورلي ولي كونجيرتون أكثر .. صحفي بريطاني يكشف مفاجأة عن طريقة عمل مسؤولي الأهلي

غضب شديد من جماهير الأهلي على عمل الثنائي..

منذ اليوم الأول لدخولهما النادي الأهلي، والثنائي البريطاني رون جورلي ولي كونجيرتون، اللذين يتوليا منصبي الرئيس التنفيذي والمدير الرياضي - على التوالي -؛ يتعرضا لهجومٍ جماهيري عنيف.

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هذا الهجوم زاد بشكلٍ كبير؛ بعد فشل جورلي وكونجيرتون، في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وشكوى المدير الفني الشاب ماتياس يايسله المتكررة، من هذا الأمر.

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وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي البريطاني بن جاكوبس، عن "أخطاء" جورلي تحديدًا؛ بالمقارنة مع يزن الشريف، الرئيس التنفيذي السابق للنادي الأهلي.

جاكوبس قال في "مساحة ريان" عبر منصة "إكس"، مساء يوم الإثنين: "الشريف كان لديه أسلوبًا مميزًا في الوصول إلى توافق مع مسؤولي دوري روشن؛ على عكس جورلي"، لافتًا إلى أن الرئيس التنفيذي السابق كان يتولى المفاوضات بنفسه، في جميع القضايا الخاصة بالنادي.

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وأوضح الإعلامي الرياضي أن الرئيس التنفيذي الحالي للنادي الأهلي، لا يتفاوض بنفسه أبدًا؛ بل يرسل ممثلين عنه.

أيضًا.. أكد بن جاكوبس أن يزن الشريف كان يملك علاقات قوية للغاية مع وكلاء اللاعبين، على الصعيد المحلي؛ بعكس رون جورلي ولي كونجيرتون؛ وهو ما أثر على الصفقات.

وبخصوص الصفقات.. أعلن جاكوبس وجود اهتمام قوي للغاية من النادي الأهلي، بالتعاقد مع جورج كيفين نكودو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك؛ لكن بدون أي تحرك رسمي، حتى الآن.

نكودو البالغ من العمر 29 سنة، يلعب في صفوف نادي ضمك منذ صيف عام 2023، عندما انضم إليه قادمًا من العملاق التركي بشكتاش؛ حيث سجل 25 هدفًا وصنع 8 آخرين، خلال 51 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.