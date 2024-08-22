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أحمد مجدي

جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025

دوري روشن السعوديالهلالالنصرالاتحادالشبابالباطنأبهاضمكالرائدالاتفاقالتعاونالفتحالأهليالأخدودالأخدودالفيحاءالعروبة

تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....

انطلق الدوري السعودي 2024-2025 يوم 22 أغسطس 2024 وبدأت المنافسات المرتقبة على مستوى العالم بين كبار الأندية السعودية.

ولم يتم الإعلان عن موعد نهاية الموسم رسميًا، إلا أنه من المتوقع أن ينتهي بصورة طبيعية في شهر مايو 2025، إلا إذا تسبب التوقف المتعلق بمشاركة المنتخب السعودي في كأس الخليج والذي يتوقع أن يصل إلى 27 يومًا في زيادة مدة الموسم.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول ترتيب فرق الدوري السعودي 2024-2025، والذي يتم تحديثه تباعًا طيلة جولات المسابقة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

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جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1الهلال00000000
2النصر00000000
3الأهلي00000000
4التعاون00000000
5الاتحاد00000000
6الاتفاق00000000
7الفتح00000000
8الشباب00000000
9الفيحاء00000000
10ضمك00000000
11الخليج00000000
12الرائد00000000
13الوحدة00000000
14الرياض00000000
15الأخدود00000000
16القادسية00000000
17العروبة00000000
18الخلود00000000

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جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 - الجولة الأولى

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
التعاون - الفيحاءالخميس 22 أغسطس 2024
19:00 السعودية ومصر		-مدينة الملك عبدالله الرياضية
الوحدة - الرياضالخميس 22 أغسطس 2024
21:00 السعودية ومصر		-مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية
النصر - الرائدالخميس 22 أغسطس 2024
21:00 السعودية ومصر		-الأول بارك
ضمك - الخليجالجمعة 23 أغسطس 2024
19:00 السعودية ومصر		-نادي ضمك
الأهلي - العروبةالجمعة 23 أغسطس 2024
21:00 السعودية ومصر		-الأمير عبد الله الفيصل
القادسية - الفتحالجمعة 23 أغسطس 2024
21:00 السعودية ومصر		-الأمير سعود بن جلوي
الخلود - الاتحادالسبت 24 أغسطس 2024
19:00 السعودية ومصر		-نادي الخلود
الأخدود - الهلالالسبت 24 أغسطس 2024
21:00 السعودية ومصر		-نادي الأخدود
الشباب - الاتفاقالسبت 24 أغسطس 2024
21:00 السعودية ومصر		-الأمير فيصل بن فهد
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