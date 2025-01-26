الأهلي والرياض | مصيدة برشلونة تنهار أمام محرز .. والخماسية ليست في النتيجة فقط!

الأهلي ينهي الدور الأول بخماسية في الرياض..

لن نقول إن الأهلي عانى كثيرًا أمام الرياض، ليحقق فوزًا عريضًا - مع الرأفة - بنتيجة (5-0)، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

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الأهلي أنهى الدور الأول، بأفضل طريقة ممكنة، ونجح في الردّ على التحذيرات من أفضلية الرياض في سلاح التحولات الهجومية، كما أثبتت كتيبة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، قدرتها على ترجمة أنصاف الفرص إلى أهداف.

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وتقدم إيفان توني بالهدف الأول للأهلي في الدقيقة الرابعة، ثم أحرز زياد الجهني وروبيرتو فيرمينو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 60 و63، وعاد توني ليسجل الهدف الرابع من علامة الجزاء في الدقيقة 72، قبل أن يختتم رياض محرز مهرجان الخماسية في الدقيقة 87.

ورفع الأهلي رصيده إلى 32 نقطة، ليحتل المركز الخامس في جدول دوري روشن السعودي، بينما تجمد رصيد الرياض عند 25 نقطة، في المركز الثامن.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي..