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أحمد مجدي

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

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تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..

كشفت مصادر مقربة من رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن موعد انطلاق الموسم الجديد من منافسات دوري روشن.

الأمر بات شبه رسمي، وبات الاستقرار شبه مؤكد على تحديد يوم 22 أغسطس 2024 موعدًا لانطلاق منافسات دوري روشن السعودي 2024-2025.

ولم يتم الإعلان عن موعد نهاية الموسم رسميًا، إلا أنه من المتوقع أن ينتهي بصورة طبيعية في شهر مايو 2025، إلا إذا تسبب التوقف المتعلق بمشاركة المنتخب السعودي في كأس الخليج والذي يتوقع أن يصل إلى 27 يومًا في زيادة مدة الموسم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات الدوري السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب..

جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1الهلال00000000
2النصر00000000
3الأهلي00000000
4التعاون00000000
5الاتحاد00000000
6الاتفاق00000000
7الفتح00000000
8الشباب00000000
9الفيحاء00000000
10ضمك00000000
11الخليج00000000
12الرائد00000000
13الوحدة00000000
14الرياض00000000
15الأخدود00000000
16القادسية00000000
17العروبة00000000
18الخلود00000000

ما هي القنوات الناقلة لمباريات دوري روشن السعودي 2024-2025؟

مباريات الدوري السعودي تُنقل على قنوات SSC التي أصبحت الناقل الحصري لدوري روشن السعودي، ويمكنك متابعته عليها مجانًا بتقنية SD، أما إذا رغبت في مشاهدة مباريات الدوري السعودي بتقنية HD، فعليك اقتناء جهاز GOBX.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات دوري روشن السعودي 2024-2025؟

يمكن الاشتراك في تطبيق شاهد لأجل متابعة البث المباشر لمباريات دوري روشن السعودي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الخلود - الاتحادالخميس 22 أغسطس 2024
ضمك - الخليجالخميس 22 أغسطس 2024
النصر - الرائدالخميس 22 أغسطس 2024
الوحدة - الرياضالخميس 22 أغسطس 2024
الأهلي - العروبةالخميس 22 أغسطس 2024
الأخدود - الهلالالخميس 22 أغسطس 2024
الشباب - الاتفاقالخميس 22 أغسطس 2024
القادسية - الفتحالخميس 22 أغسطس 2024
التعاون - الفيحاءالخميس 22 أغسطس 2024
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