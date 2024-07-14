جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..

كشفت مصادر مقربة من رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن موعد انطلاق الموسم الجديد من منافسات دوري روشن.

الأمر بات شبه رسمي، وبات الاستقرار شبه مؤكد على تحديد يوم 22 أغسطس 2024 موعدًا لانطلاق منافسات دوري روشن السعودي 2024-2025.

ولم يتم الإعلان عن موعد نهاية الموسم رسميًا، إلا أنه من المتوقع أن ينتهي بصورة طبيعية في شهر مايو 2025، إلا إذا تسبب التوقف المتعلق بمشاركة المنتخب السعودي في كأس الخليج والذي يتوقع أن يصل إلى 27 يومًا في زيادة مدة الموسم.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات الدوري السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب..

جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الهلال 0 0 0 0 0 0 0 0 2 النصر 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الأهلي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 التعاون 0 0 0 0 0 0 0 0 5 الاتحاد 0 0 0 0 0 0 0 0 6 الاتفاق 0 0 0 0 0 0 0 0 7 الفتح 0 0 0 0 0 0 0 0 8 الشباب 0 0 0 0 0 0 0 0 9 الفيحاء 0 0 0 0 0 0 0 0 10 ضمك 0 0 0 0 0 0 0 0 11 الخليج 0 0 0 0 0 0 0 0 12 الرائد 0 0 0 0 0 0 0 0 13 الوحدة 0 0 0 0 0 0 0 0 14 الرياض 0 0 0 0 0 0 0 0 15 الأخدود 0 0 0 0 0 0 0 0 16 القادسية 0 0 0 0 0 0 0 0 17 العروبة 0 0 0 0 0 0 0 0 18 الخلود 0 0 0 0 0 0 0 0

ما هي القنوات الناقلة لمباريات دوري روشن السعودي 2024-2025؟

مباريات الدوري السعودي تُنقل على قنوات SSC التي أصبحت الناقل الحصري لدوري روشن السعودي، ويمكنك متابعته عليها مجانًا بتقنية SD، أما إذا رغبت في مشاهدة مباريات الدوري السعودي بتقنية HD، فعليك اقتناء جهاز GOBX.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات دوري روشن السعودي 2024-2025؟

يمكن الاشتراك في تطبيق شاهد لأجل متابعة البث المباشر لمباريات دوري روشن السعودي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025