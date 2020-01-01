齐达内：对阿扎尔要保持耐心 阿什拉夫离队是三方决定

这名比利时人在效力皇马的第一个赛季遭到了对手的爆粗对待并被迫离开球场很长时间，不过他的教练会给他更多时间以恢复到最佳状态。

齐达内决定让将阿扎尔排除在对阵赫塔费的大名单之外，因为他认为刚刚伤愈复出的比利时国脚遭遇了了对手球员过多的侵犯，这可能会影响他在接下来为皇马竭尽全力。

这位前切尔西球星自从去年6月豪车伦敦来到西班牙首都以后，并没有拿出人们预期的表现。

结束了自己精彩纷呈的斯坦福桥生涯后，这位比利时人在皇马遭遇了频繁伤病，更是在今年3月接受了一次脚踝手术。

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原本将赛季报销的阿扎尔因新型冠状病毒疫情导致的停赛得到了额外的休息机会，并在联赛重启后回到了皇马阵中，不过在他参加的近四场比赛中，阿扎尔都在比赛中途被替换下场，而在球场上，他更是得到了对手的“特殊照顾”，经常被粗暴侵犯。

在周四对赫塔菲的比赛之前，齐达内所率领的皇马目前正位列西甲联赛积分榜榜首。这位法国教头并没有指责对手们对待自己爱将的方式，并表达了对这位29岁的球员找回自己最佳状态的期盼。

“我们都知道阿扎尔究竟有多棒，他是我们的重要一员，对手们同样知道这一点。”

“我相信大家都没有故意伤害任何球员的意图，不过在面对皇马这样的球队时，他们的表现肯定会更强硬一点。”

“我们必须对阿扎尔保持冷静，稍安勿躁一些。阿扎尔因伤远离球场很长时间了，你不能对他太过苛刻。”

“你相信他过不了多久就能够恢复最佳状态。”

除了阿扎尔，另一位在皇马陷入挣扎的球员则是哈梅斯·罗德里格斯，这位哥伦比亚球星有些沮丧，他在本赛季并没有得到最后的出场时间，而齐达内也理解他为什么出现这种感受。

“哈梅斯说自己留在皇马并非自己想留下？他的言论破坏了队内氛围吗？不，哈梅斯说得都是实话。我们也知道他是什么样的球员，他想踢更多的比赛，这很正常，我理解这一点。”

“他现在是皇马的一员，在这里训练，和我们在一起，我们会像这样一直走到赛季结束。”

除了目前在皇马表现欠佳的球员，齐达内还谈到了在多特蒙德表现非常出色的阿什拉夫，目前他已经接受了意甲豪门国米的体检，即将正式加盟。

“放阿什拉夫加盟国米并非我一个人做出的决定，这是球员、教练和俱乐部三方一起商定的结果，仅此而已。”

得益于巴萨在近期的糟糕战绩，皇马成为了西甲冠军最有力的争夺者，不过齐达内认为这场冠军争夺战还没有最终结束。

“目前我们什么都没有赢得，我觉得大家都应该同意我的观点，冠军争夺战并没有结束。”

本周二，巴萨2比2战平了目前排名西甲第三的马竞，梅西则以一记点球的方式打入了自己职业生涯的第700粒进球，不过这对加泰罗尼亚豪门显然还不够，他们帮助自己的死敌提高了夺冠希望。

这个结果意味着如果皇马在对阵赫塔费时能够如愿拿到胜利，他们就能够将领先优势扩大到4分，在联赛还剩5场的情况下，牢牢占据争冠主动权。