马蒂奇支持曼联年轻化：我为年轻球员感到高兴

这位塞尔维亚国脚在周六曼联战胜莱斯特城的比赛中上演了本赛季的第一次首发，但是他说他为这些年轻球员感到高兴。

内马尼亚·马蒂奇说，尽管曼联限制了他自己的上场时间，但让这么多年轻人出力是件好事。

这位中场在周六对阵莱斯特城的比赛中上演了本赛季的第一次首发，帮助红魔1-0战胜了莱斯特城。

本赛季他失去了首发位置，斯科特·麦克托米奈取而代之。麦克托米奈是曼联本赛季众多获得大量比赛时间的年轻人之一，21岁的万-比萨卡和丹尼尔·詹姆斯也成为了球队主力。

马蒂奇说，他认为这些球员已经赢得了首发的权利，他们得到上场时间对俱乐部的未来是个好兆头。

“我不相信年龄、好球员和坏球员。”他说：“你是18岁还是35岁并不重要，我认为上场的人都值得这个机会。我为年轻球员感到高兴，他们有机会在这里踢球。在大俱乐部并不总是这样，曼联给了那些在青训营长大的球员机会。这很好，因为在大俱乐部，他们并不总是能得到机会，因为有压力和比赛结果，因为每个人都想赢。我认为在这个赛季，来自俱乐部的人们可以看到谁已经准备好踢高水平的比赛。”

赛季开始前，马蒂奇说年轻人需要有经验的球员在他们身边。尽管他的机会有限，但他仍然认为他能为俱乐部的未来做出很多贡献。

“当然，我想踢。我总是为球队竭尽全力。教练是挑选球队的人，当你坐在替补席上时，你会不开心，但我正在尽我所能改变他的想法，说服他让我上场。这个赛季很长，今天我上场了，我们赢了比赛，我很高兴，所以我们将在未来看到教练的决定。我准备好了。在过去的十年里，我一直在踢高水平的比赛，我尽我最大的努力帮助球队，因为我认为我是团队型球员，我认为我可以帮助球队很多。”