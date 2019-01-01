马蒂奇支持曼联年轻化：我为年轻球员感到高兴
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Catherine Ivill
内马尼亚·马蒂奇说，尽管曼联限制了他自己的上场时间，但让这么多年轻人出力是件好事。
这位中场在周六对阵莱斯特城的比赛中上演了本赛季的第一次首发，帮助红魔1-0战胜了莱斯特城。
本赛季他失去了首发位置，斯科特·麦克托米奈取而代之。麦克托米奈是曼联本赛季众多获得大量比赛时间的年轻人之一，21岁的万-比萨卡和丹尼尔·詹姆斯也成为了球队主力。
马蒂奇说，他认为这些球员已经赢得了首发的权利，他们得到上场时间对俱乐部的未来是个好兆头。
“我不相信年龄、好球员和坏球员。”他说：“你是18岁还是35岁并不重要，我认为上场的人都值得这个机会。我为年轻球员感到高兴，他们有机会在这里踢球。在大俱乐部并不总是这样，曼联给了那些在青训营长大的球员机会。这很好，因为在大俱乐部，他们并不总是能得到机会，因为有压力和比赛结果，因为每个人都想赢。我认为在这个赛季，来自俱乐部的人们可以看到谁已经准备好踢高水平的比赛。”
赛季开始前，马蒂奇说年轻人需要有经验的球员在他们身边。尽管他的机会有限，但他仍然认为他能为俱乐部的未来做出很多贡献。
“当然，我想踢。我总是为球队竭尽全力。教练是挑选球队的人，当你坐在替补席上时，你会不开心，但我正在尽我所能改变他的想法，说服他让我上场。这个赛季很长，今天我上场了，我们赢了比赛，我很高兴，所以我们将在未来看到教练的决定。我准备好了。在过去的十年里，我一直在踢高水平的比赛，我尽我最大的努力帮助球队，因为我认为我是团队型球员，我认为我可以帮助球队很多。”