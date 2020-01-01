重要替补 切尔西无意租借巴舒亚伊至维拉

维拉的首发前锋韦斯利严重受伤，现在巴舒亚伊成为了迪恩·史密斯的目标。

切尔西不愿意让前锋巴舒亚伊在一月转会窗口关闭前离开，他们收到了阿斯顿维拉租借球员的兴趣。

够力足球可以证实，维拉已经询问了比利时国脚巴舒亚伊的转会可能性，迪恩·史密斯希望把他带到维拉公园直到赛季结束。

史密斯在新年那天遭受了巨大的打击，他的首发前锋韦斯利在对阵伯恩利的比赛中十字韧带受伤，这将使他缺席本赛季剩下的比赛。

韦斯利在赛季前以破纪录的转会费布鲁日俱乐部转会到阿斯顿维拉，本赛季他已经参加了阿斯顿维拉的全部21场英超联赛，攻入5球。

与此同时，自从兰帕德在夏天成为切尔西的主教练后，巴舒亚伊在很大程度上成为了塔米·亚伯拉罕的替补。

这名26岁的球员之前曾被租借到多特蒙德、瓦伦西亚和水晶宫，在兰帕德的带领下，他在英超联赛中替补出场12次，他唯一的一次首发是在联赛杯。

尽管他的上场时间不多，但兰帕德并不希望看到巴舒亚伊在这个月离开，尽管进攻援军的引进可能会改变他的想法。

在国际足联的转会禁令被体育仲裁法庭减半后，蓝军获得了签下球员的自由，现在他们正在市场上寻找新的前锋。

多特蒙德的明星杰登·桑乔和莱比锡的头牌蒂莫·维尔纳成为了首要目标，而威尔弗雷德·扎哈也在考虑之列，尽管水晶宫的售价不会低于8000万英镑。比利亚雷亚尔的边锋萨穆埃尔·楚克乌泽也在被关注之中。

虽然巴舒亚伊很可能会留在西伦敦度过本赛季剩下的时间，但他的一些切尔西队友却不是这样，兰帕德愿意让他的一些更有经验的球员离开。

奥利维耶·吉鲁希望在2020年欧洲杯之前离开，因为国际米兰、里昂和波尔多都希望得到这位世界杯冠军射手。

西班牙二人组佩德罗和马科斯·阿隆索也可能被允许离开，两名球员都在探索他们的选择。