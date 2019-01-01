里昂2500万签下前阿森纳小妖雷纳阿德莱德

北伦敦俱乐部对这位昂热球星有优先选择权，尽管他们不太可能有兴趣把他带回英超。

里昂已经就前阿森纳年轻球员雷纳·阿德莱德的转会与昂热俱乐部达成了协议。

据报道，这笔价值2500万欧元(2300万英镑/ 2800万美元)的转会接下来就到体检环节，而枪手对这名中场球员也有优先选择权。

然而，埃梅里的球队不太可能把他带回英超，他们已经在这个夏天以租借的方式签下了像塞巴洛斯、凯尔特人的蒂尔尼以及佩佩这样的球员。

这位21岁的球员在去年夏天被埃梅里告知不符合他的要求之后离开了北伦敦球队，并在2018-19赛季的38场法甲比赛中出场35次。

他的3粒进球和3次助攻帮助俱乐部排名第13位，而这位法国U21国脚也在周六3-1战胜波尔多的比赛中打入了第一粒进球。

雷纳·阿德莱德在蓝斯青训系统取得进步后，于2015年加盟阿森纳，但他在俱乐部三年只出场8次后，于2018年1月被租借去到了昂热俱乐部。

这位法国人在去年夏天永久转会，并被选入法国U21阵容。

上赛季他在昂热中场核心位置的表现引起了里昂的注意，因此后者现在已经原则上同意签下这名前途无量的年轻人。

顺便说一句，他的阿森纳生涯始于季前赛战胜里昂的酋长杯，在那场比赛中他令人印象深刻的表现引起了人们的注意。

之后，他不得不等到2016年1月才代表俱乐部首次亮相，在足总杯主场战胜桑德兰的比赛中替补出场。

他也是阿森纳U21球队在2016年升级至甲级联赛的关键成员。

里昂在客场3-0大胜摩纳哥的比赛中拉开了他们2019-20赛季的序幕，但是主教练西尔维尼奥显然对他的球队并不满意。

巴西人这个夏天已经投入居多，引进了来自桑普多利亚的后卫安德生，还有来自法国队里尔的蒂亚戈·门德斯和尤索夫·科恩。

在今夏早些时候将恩东贝莱卖给热刺后，俱乐部的中场无疑被削弱了，但希尔维尼奥现在希望前阿森纳球员雷纳·阿德莱德来填补这一空缺。