迈隆·博阿杜：拒绝阿森纳的荷兰新一代锋煞

这位18岁的球员已经是荷兰国家队的一员了，他在荷甲和欧战的表现都非常出色。

“如果你只看他的进球和助攻，你就低估了他。”

阿尔克马尔主教练阿恩·斯洛特说得对，他指出迈隆·博阿杜的表现远不止数据所展示的那样。

自从这位年轻的前锋在15岁的时候开始为阿尔克马尔预备队进球后，人们对他的期望就很高了，但是在那之前大俱乐部就一直在关注着他。

现在他18岁了，仍然在以进球为乐，他在阿尔克马尔俱乐部的前锋位置上蒸蒸日上。

在左边锋奥萨马·伊德里西和20岁的右边锋卡尔文·斯腾斯中间，博阿杜完美地融入了斯洛特的中锋位置。他们组成了一个快速而不可预测的三人组，几乎没有任何球队能防住他们。

阿尔克马尔进攻人数众多，派出边后卫去搅乱对方的防守，而平衡的中场提供了足够的支持去创造更多的选择。

博阿杜总是在中卫附近徘徊，准备把球带到他们身后的空间，这样他就可以释放他的速度，直接进攻球门。如果他们需要一个缓慢的组织，他将会回撤，但当时机到来，他总是在禁区最完美的位置。

他的速度和跑动让对手无法跟上，而他的近距离控制和犀利的射门让他在门前非常致命。

“迈隆也能很好的施加压力，他为球队付出了很多。”斯洛特补充道。

和边锋们一起，博阿杜帮助阿尔克马尔在这个赛季取得了一些不可思议的成绩。到目前为止，他已经在15场联赛中攻入10球，并在本赛季球队晋级到欧联杯淘汰赛的过程中起到了至关重要的作用。

博阿杜在接到斯滕斯的传球后仍然有很多事情要做，在9月份与费耶诺德的比赛中他面对的是一字排开的后卫。他为自己创造了空间，将球传给了伊德里西，后者将球传给了边后卫欧文·维恩达尔。一个传中球正好落在小禁区中央，博阿杜突然出现，在无人防守的情况下攻入一球，帮助球队客场3-0大胜。

他在10月份对阵埃因霍温的比赛中展现出了自己的最佳状态。斯滕斯的一个聪明的传球让他冲向左路，他出色的停球将他带到通往球门的道路上，他将球送入球门的下角。仅仅一分钟后，他就在禁区中间，以一记简练的射门完成球队精彩的团队配合，将阿尔克马尔的优势扩大到2球——他们最终4-0战胜了埃因霍温。

这是博阿杜在各项赛事的10场比赛中攻入10球和贡献3次助攻的开始，包括在2020年欧洲杯预选赛对阵爱沙尼亚时的国家队处子秀。

“他在门前很冷静，在前场也很危险。”荷兰21岁以下国家队教练埃尔文·范德卢伊说：“他有进球的能力，这真的是一种天赋。”

不过，他必须小心地改掉一些坏习惯，因为在进球的过程中，他吃了几张红牌，最近一张红牌让他无缘周四在老特拉福德与曼联的比赛。

当谈到这样一个年轻的球员时，他偶尔的不稳定是意料之中的，虽然他承认他需要在头球上下功夫，但博阿杜的天赋似乎是如此的自然，仿佛就是为踢球而生。

他在比尔默长大，那里距离阿贾克斯的球场不远，他小时候经常到街上踢球，甚至在家里也和哥哥雷金纳尔德一起踢球。他最终加入了哥哥的球队——比尔默足球俱乐部。10岁左右，他意识到足球是他的职业。

阿贾克斯想在他12岁的时候签下他，但是他选择了阿尔克马尔，并且很快就融入了他们的青年队。然后，阿森纳试图引诱他离开，但他知道进入一线队最快的方法是在阿尔克马尔。

“我永远不会忘记我登上（飞往伦敦的）飞机的那一刻。”他说：“我想：‘今天可能是我生命中重要的一天’。如果我们答应了，就会对我们的家庭产生深远的影响。它很有吸引力，但我也从阿尔克马尔那里得到了一份很好的工作。”

“我现在在一队踢球。我不知道在阿森纳会不会是这样，在那里我会和同龄的男孩一起踢球，这对我没有吸引力。”

他继续说道：“我从不后悔拒绝那些俱乐部……我知道我在阿尔克马尔有多棒，阿贾克斯必须说服我。他们没有成功。其他俱乐部也没有。”

没有什么能阻止他实现自己的梦想，即使是重伤。他在16岁的时候就已经在争取一个成年队的位置了，但是膝盖的问题让他直到2017-18赛季的最后一天才上场。

在接下来的赛季开始时，他被约翰·范登布罗姆召入了球队，并在他的前五场比赛中攻入三球，给人留下了深刻的印象，但脚踝的问题让他缺席了七个月。

尽管开局不利，但波阿杜并没有失去他的速度、控制能力和在进球前的本能，他最终状态不错，到目前为止，他在俱乐部的39次出场为球队贡献了19个进球和15次助攻。一个顶级的职业生涯在等待着他。