费基尔向世人展示为何利物浦曾想要引进他

这位法国中场球员已经把混乱的12个月抛诸身后，展示了为什么克洛普想要签下他的状态。

这曾即将成为2018年夏季转会市场上最重磅的转会之一——纳比尔·费基尔以5300万英镑(6600万美元)的价格从法甲里昂转会到安菲尔德，加入克洛普的革命。

这位法国国脚已经和默西塞德人达成了个人协议，穿着著名的红军球衣摆姿势拍照，甚至接受了俱乐部内部电视频道的采访。

但是在费克基开始准备公开展示他作为利物浦球员的身份不到24小时后，转会被取消了，原因是这位球员因2015年膝盖旧患而未能通过体检。

12个多月过去了，费基尔现正为皇家贝蒂斯效力，他们上赛季在西甲联赛中排名第十。

事实上，这位26岁的攻击型中场已经让他最初的2000万欧元(1800万英镑/ 2200万美元)看起来很划算。

费基尔在他的前三场西甲比赛中打进了两球——包括最近对莱加内斯的胜利和在诺坎普的一个进球——同时他的攻击力折磨着对方的后卫和门将。

他以13次过人冠绝西甲，比其他任何球员至少都多2次。其命中目标的射门数排名前五，与贝尔和本泽马均为11次。

当然，费基尔在更高的水平上表现出色也就不足为奇了;克洛普相信他会的，这就是为什么利物浦一开始就想要他。

2013年，年仅20岁的费基尔首次代表里昂出场，之后他轻松进入一线队，在接下来的赛季中，他与拉卡泽特搭档，攻入13球，助攻12次，收获颇丰。

前十字韧带伤势使得费基尔2015-16赛季的大部分时间都无法上阵，他在复出后花了12个多月的时间才找回了最初激起利物浦兴趣的状态。

2017-18赛季在所有比赛中打入23球的惊人表现让费基尔的名字广为人知，而正是红军给了他在一家更大的俱乐部踢球的机会。

为什么费基尔未能加盟利物浦是一个我们可能永远得不到答案的问题。

红军从未就此事发表过公开声明，因此留下了关于体检失败的传言，而费基尔本人则极力否认自己的身体有任何问题，并坚称利物浦寻找“借口”退出这笔交易。

在最近接受采访时，当被问及身体状况时，费基尔说:“我在克莱方丹(法国国家队基地)做的身体检查非常清楚——我的膝盖非常好，我感觉很好，我的膝盖没有任何问题。”

“你想知道真相?我也不知道;我向你保证!我做了体检，然后利物浦决定不签我。”

“在某种程度上，他们想让我相信这是因为我的膝盖——必须找到一个借口。”

无论事实如何，在利物浦失利后，费基尔在他后续的职业生涯表现是值得赞扬的。

在那桩转会流产后，他立即将注意力集中在了2018年法国世界杯的比赛上，并在法国在俄罗斯举起奖杯的过程中替补出场五次。

由于其他欧洲顶级球队似乎对体检失败的传闻感到失望，费基尔回到里昂参加了2018-19赛季的比赛，他需要证明自己。

尽管他并没有让世界为之疯狂，但他仍然贡献了12粒进球和9次助攻，帮助球队进入了欧冠十六强，并获得联赛第三名。

很明显，在2019-20赛季，费基尔需要一个新的挑战。

前里昂主教练布鲁诺·热内西奥说：“我认为他对赛季初没有转会到利物浦感到非常沮丧，他参加世界杯了，遭遇了一些伤病。”

“他当然觉得自己不够强大，无法像去年那样担当领袖角色，作为一名攻击中场。”

“他走到了一个循环的尽头。我认为他需要经历一个新的挑战，挑战自己的极限，接受质疑。我们的职业生涯总是需要个人挑战。”

费基尔转会离开法甲并不令人震惊，但当他加盟西班牙塞维利亚第二大俱乐部时，这令人惊讶。

他从里昂转会到贝蒂斯，而里昂是欧冠的常客，贝蒂斯只参加过一次这项欧洲顶级俱乐部赛事。

费克尔在贝蒂斯有很重要的位置要填补，在转会到热刺之前，乔瓦尼·洛·塞尔索上赛季为这家西班牙俱乐部打入了9粒西甲进球，但到目前为止，前者的无畏表现无疑赢得了俱乐部球迷的喜爱。

虽然贝蒂斯不是利物浦，但费基尔显然很享受这个机会，他可以证明红军拒绝他是错误的。

年仅26岁的他，仍有足够的时间在未来某个时候跻身欧洲豪门，而他在贝蒂斯的表现无疑是出色的。