贝尔纳多·席尔瓦：四线作战如果不能全都要 那我选欧冠

贝尔纳多·席尔瓦相信赢得欧冠冠军一定是曼城的头号目标。

葡萄牙中场贝尔纳多·席尔瓦坚持认为瓜迪奥拉的球员将会尽他们最大的努力创造历史。

曼城在英超中一度落后利物浦7分，但他们现在已经追了上来，他们还将在两周后的联赛杯决赛对阵切尔西，并在下周六的足总杯第五轮面对第四级别球队纽波特。

但是席尔瓦认为第一次成为欧洲冠军是他们的首要任务。

曼城将于本周三做客沙尔克04，开始欧冠16强的第一回合比赛。席尔瓦说:“在我看来，欧洲冠军联赛是世界上最负盛名的比赛，而这家俱乐部从来没有赢得过冠军。”

“我不喜欢在比赛中做出选择。你无法决定什么是你想要的，什么是无关紧要的。所以我们非常认真地对待这四项比赛。不仅仅是英超和欧冠，还有其他比赛。”

“我不喜欢做选择，但对我来说欧冠是一项非常特殊的比赛。”

“夺冠将把俱乐部带到另一个高度。”

“你不只是和英格兰的球队比赛。你面对的是欧洲最好的球队，因此也是世界上最好的球队。所以赢得欧冠将会给曼城的历史带来巨大的推动。所有球员都知道这一点，我们正在努力做到。”

尽管曼城比利物浦多踢了一场比赛，但他们若能在周日击败排名第五的切尔西，他们将登上榜首。