谈判仍在持续 蒙雷亚尔“回家”尚无实质进展

皇家社会十分希望能够引进这位西班牙后卫，而枪手也表态只要球员愿意，球队可以放人。

西甲球队希望在9月2日夏窗关窗前，签下这位经验丰富的左后卫。两队此前就在进行谈判，但目前仍没有达成任何协议。尽管上周末，就已经西班牙媒体报道称转会已经无限接近完成。

蒙雷亚尔目前与阿森纳的合同只剩下最后一年，并且他有很大可能将不会收到阿森纳为他提供续约合同。

而如果这桩交易能够赶在关窗前敲定的话，皇家社会将为蒙雷亚尔提供一份为期三年的合同，这对于枪手后卫和他的家庭而言都是最好的选择。

本周，谈判仍在继续，北伦敦球队为蒙雷亚尔开价约300万英镑。这位33岁的后卫在新赛季阿森纳的全部3场比赛中都首发出场。

上周末不敌利物浦之后，埃梅里认可了蒙雷亚尔离队的可能性。

当时埃梅里说道：“一些球员可以离开，但我们还无法签下其他球员。在接下来的几天，我们会与球员们一起就某些情况做出决定。”

“蒙雷亚尔就是开放离队可能性的一位球员，我们正对此进行讨论。”

2013年从马拉加来到北伦敦的蒙雷亚尔本周正常参加了埃梅里的训练课，但在蒂尔尼伤愈复出之后，枪手的左后卫位置已经出现人满为患的局面。

另外一位需要参与竞争的，是身价2500万镑，2017年从沙尔克转会来到酋长球场的科拉希纳茨，他需要证明自己能够与蒂尔尼争夺首发位置。