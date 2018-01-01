萨里坚持己见：坎特不会换回老位置 我是对的！

这位切尔西主帅继续驳斥关于其对这位法国队世界杯冠军成员的使用的批评。

切尔西主帅萨里无意让坎特重新回到控制型中场的位置。

这位法国世界杯冠军成员曾在控制中场位置上连续帮助莱斯特城和切尔西赢下英超冠军。

但是萨里本赛季已经安排其信徒若日尼奥出任拖后中场，后者与萨里一同在那不勒斯加盟至斯坦福桥，而坎特被放到更靠前的位置。

尽管在上个月1:3不敌热刺的比赛中若日尼奥的缺点暴露无遗，但是萨里无意让坎特重回老位置上。

萨里在周日作客至布莱顿前表示：“我们有适合这类足球战术的阵容。”

“如果你签下了若日尼奥以及拥有法布雷加斯，然后我认为你必须踢4-3-3阵型。”

“如果你按照我的风格去踢4-3-3阵型，那么中场中路会是一位技术出众的球员，若日尼奥的思维十分敏捷。”

“他能够一脚或者两脚后出球，法布雷加斯的技术也相当出色。”

“我认为在我的战术体系中，坎特必须踢（更靠前的位置）。”

“我能理解有些人可能会有不同的想法，但如果你思考一下我的足球战术，你一定会认为我是对的。”

上周末战胜曼城的比赛在某种程度上掩盖了对阵热刺的失利，坎特和路易斯的进球结束了这支卫冕冠军本赛季的不败开局。

这证明了虽然切尔西本赛季可能不会对联赛冠军发起冲击，但他们自孔蒂离任后取得了进步；他们能够在美国运通社区球场证明这一点。

这位切尔西主帅补充说道：“对于我们来说这是一场十分重要的比赛。”

“我们需要巩固我们的动力和决心，就像我们在上一场比赛所表现的那样。”

“我们需要稳定性，因为每一场比赛都关乎于三分。”

“我们需要进步，需要更多的提升，我认为这场比赛对我们来说真的很重要。”

“可能在本赛季至今为止，这是最为重要的比赛。”