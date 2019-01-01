网上丑行败露 埃及前锋被逐出国家队

埃及前锋阿姆尔·瓦尔达被多名女性指控性骚扰，目前他已被逐出非洲杯国家队。

埃及裔英国模特默罕·凯勒称，25岁的瓦尔达向她发送了不恰当的攻击性信息。

凯勒随后分享了一些其他女性的证词，这些女性曾联系过她，称她们也收到了这位足球运动员的信息。

据称瓦尔达在Instagram上发给女性的信息和视频截图在Twitter上被分享，他的不当行为成为埃及最热门的话题。

一些信息显示，当女性拒绝他的求爱时，瓦尔达变得咄咄逼人。要求埃及足协采取行动的呼声越来越高，周三，埃及足协主席哈尼·阿博·里达证实，瓦尔达已被从埃及国家队的大名单中除名。

埃及队有利物浦球星穆罕默德·萨拉赫在他们的阵容中，剩下的比赛将只有22名球员参加。

埃及足协主席里达表示，这一决定是在与球队技术和行政人员协商后做出的，“符合球队的纪律、承诺和专注”。

瓦尔达曾被控在Instagram上骚扰一名时装模特，并已向埃及司法部长提起诉讼。

这名25岁的前锋去年代表埃及参加了在俄罗斯举行的世界杯，在他们将在开罗与民主刚果进行第二场非洲国家杯比赛的数小时前，埃及决定不让这名前锋参赛。

在上周五的揭幕战中，沃尔达替补出场，帮助球队以1-0战胜津巴布韦。