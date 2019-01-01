索拉里赞美贝尔：他的进球彻底杀死了德比

在周六3:1战胜10人迎战的马德里竞技后，皇马主教练赞扬了俱乐部的最新百球里程碑完成者。

索拉里说，贝尔在对马德里竞技的比赛中打进了他在皇家马德里的第100粒进球，从而帮助定义了周六的德比。

这是贝尔在马德里竞技万达大都会球场上的一次难忘之旅，威尔士前锋在那里庆祝了他在西甲德比3:1获胜中取得了个人第100粒进球。

卡西米罗为皇马开启了进球之门，这是马德里竞技在主场西甲比赛中失球最快的一次。在安东尼·格里兹曼扳平比分后，拉莫斯主罚点球使俱乐部再次以2:1领先。

贝尔替补出场，并在对阵马竞的比赛中攻入了马德里的第三粒进球，这是他自2013年以创纪录的价格从热刺转会而来后在各项比赛中的第100粒进球。

据报道，这位威尔士国脚在完成这一里程碑后独自回到了更衣室，皇马主教练索拉里称赞了贝尔。

“他很好地走进了更衣室，他对自己的进球很满意。”索拉里在赛后的新闻发布会上说。

“他帮助定义了这场比赛，因为当时的比赛还非常有悬念。但由于他的进球，比赛结束了，他表现得非常好。”

贝尔在本赛季的18场比赛中打入了6个西甲进球，其中15场为首发；这位29岁的球员在各项比赛中打进12球。

索拉里已经承诺他的球队将会为联赛冠军而战。目前他们只落后领头羊巴塞罗那5分，不过俱乐部的下一项任务将是与阿贾克斯进行欧冠16强的比赛。

除此之外，联赛对阵热罗那和莱万特的比赛，以及国王杯半决赛第二回合对阵巴塞罗那的比赛都将在月底前进行。

然后，他们将有机会削弱巴塞罗那在联赛中的领先地位，因为他们将在3月的赛程开始时，主场迎战他们永恒的对手。