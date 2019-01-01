索帅称赞拉什福德沉着冷静：他肯定在学习C罗

自从穆里尼奥手上接过教鞭后，临时主帅对这位年轻球星在门前的能力感到满意。

据曼联代理教练索尔斯克亚说，拉斯福德一定看过C罗在曼联的任意球练习录像。

周三，拉斯福德帮助曼联2:0战胜纽卡斯尔，同时也帮助卢卡库首开纪录。

纽卡斯尔门将马丁·杜布拉夫卡未能拉什福德的任意球扑出太远，卢卡库跟近补射进球。

索尔斯克亚相信拉什福德可能从2009年离开老特拉福德的前曼联球星C罗那里学到了一些东西。

他在新闻发布会上说:“我可以谈论很多球员，但如果你是一个像他这样的前锋，像今天这样的进球，冷静、沉着。”

“但是他的任意球，当然，那是对阵卡迪夫的开始，然后他又踢了一次，这次他的任意球表现更好。”

“他在练习的时候一定是看过了克里斯蒂亚诺的练习录像。”

在过去的9场比赛中，拉什福德直接参与了曼联的10粒入球，其中5次进球，5次助攻。

至于索尔斯克亚，周三的胜利帮助他加入马特·巴斯比纪录行列，成为曼联主教练中唯一一个在执教球队的前四场联赛中都取得胜利的人。

虽然他对拉什福德的任意球印象深刻，但他对自己的成就却不那么印象深刻，因为他认为在老特拉福德连赢四场只是一个“标准”。

“这将会被写进书里，但这不是我所想的。”他在谈到自己的四连胜时说。

“我只是在想下一场比赛，因为如果你赢了四场，你可以带领这个俱乐部再赢四场。”

“这是挑战，这是我们一直习惯的标准。”

这位临时主帅也承认他并不期待在赛季结束后离开俱乐部，但是只要俱乐部允许，他就会继续这份工作。

索尔斯克亚说:“当然，我不会(想离开)，我也不想离开。这是一群伟大的球员，气氛那么好，但是我们有下一场比赛，下一场比赛，下一场比赛，只要我在这里，我就会做好我的本分工作。”