留不住？马夏尔经纪人对长留曼联持悲观态度

周一，红魔激活了法国人的合同中延长一年的选项，但法国人的经纪人却认为球员不太可能长久留下来。

曼联自动将安东尼•马夏尔)的合同延长至2019- 2020赛季结束，但马夏尔的经纪人仍对他与这家英国豪门的长期合同持“非常悲观”的态度。

为了阻止这位23岁的球员在2018-19赛季自由转会，英超俱乐部决定延长球员一年的合同。

他现在被俱乐部留到2020年，似乎表明马夏尔和俱乐部就一份媒体报道的五年合同去达成协议还有很长的路要走。

马夏尔的经纪人菲利普·兰波利在6月表示他的客户想要离开老特拉福德，他向媒体透露表示对这支苦苦挣扎的球队开出的条件不满意。

他说：“我对讨论的结果非常悲观。”

“他们向我们提出的条件与我们的愿望相去甚远。我们目前还远没有达成协议。”

虽然兰波利表示很悲观，但够力足球了解到老特拉福德的那些人们相信在马夏尔目前的合同结束之前能够达成协议。

曼联打算暂时延长这名前摩纳哥球员的逗留时间，此前他们在上个月与德赫亚的交易中也启动了类似的延长条款。

马夏尔本赛季状态不错，是俱乐部在英超联赛的最佳射手，9次首发打进了7个球，在所有比赛中总共进了8个球。

然而，他与主教练穆里尼奥之间偶尔也会有不稳定的关系，当他因为孩子出生而未能及时返回俱乐部的美国季前巡回赛时，这种关系变得更加紧张。

事实上，马夏尔在曼联的首个赛季是非常富有成效的，在范加尔的带领下，他在所有比赛中攻入15球，但直到最近，他才在穆里尼奥的带领下恢复了良好的状态。

上周日，红魔以1:3负于对手利物浦，这位法国前锋坐在替补席上直到下半场才有短暂出场的机会，此前他在与阿森纳2:2战平的比赛中受伤。