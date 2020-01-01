深挖马蒂内利：《足球经理》的球探与豪门俱乐部有多少相似之处？

在不到一年的时间里，这名少年从巴西的第四级别球队的一员成为了阿森纳一线队的未来之星——但是他被挖掘的过程是怎样的呢？

足球转会世界可能是一个黑暗的行业。

如今，所有的一切都与经纪人有关，他们中的一些人和球员一样出名，似乎所有人都为同一块蛋糕而争得头破血流。

但是稍微深入一点，你就会发现古老的球探艺术仍然很强大。每一笔交易都需要球探、高层与朋友之间互相帮助才能达成，而在此之前，他们还需要进行长时间的研究和严格的背景调查。

其他球队

有时候他们做得确实不够好，但是当一个球探部门做对了一件事，就依然可以证明他们对俱乐部是非常有帮助的。

举个例子，你只需看看加布里埃尔·马蒂内利的交易就能知道这一点。这位巴西少年自去年夏天加盟阿森纳之前，一直都是一位相对默默无闻的年轻人。

在不到一年以前，马蒂内利还在巴西第四级别联赛的伊图亚诺效力，而现在，他已经为枪手在各项赛事中打入了10粒进球。这是自20年前阿内尔卡以来，阿森纳首位单赛季10球+的U20球员。

马蒂内利之所以能在北伦敦踢得风生水起并非全凭运气，这取决于高水平球探的辛苦工作。

阿森纳的球探部门花费了数百个小时来考察这名少年，包括在伦敦科尔尼的录影室和现场，同时在按下转会按钮之前，他们还研究了巴西小将在球场之外的性格。

在十多年前将法布雷加斯带到阿森纳的过程中起到关键作用的弗朗西斯·卡吉高，是这笔酝酿数月的交易背后的推动力量。

在最终决定做出之前，阿森纳的球探主管卡吉高曾亲自前往南美，在伊图亚诺考察了这名少年的表现，但在合同最终签署之前，他的球探网络中还有其他几名球探也曾跟进考察过这名年轻前锋。

这笔交易完美地展示了一个足球俱乐部拥有一个覆盖全球的高质量球探网络的重要性。

“弗朗西斯·卡格高再次出击，传奇！”法布雷加斯谈马蒂内利的交易——本周早些时候，马蒂内利在NxGn的全球最佳青少年球员榜单上排名第六，他在一月份对阵切尔西的比赛中攻入一粒令人难忘的进球之前，飞奔了67码。北伦敦球迷对待球员一贯苛刻，但巴西人却为自己赢得了一个罕见的获得公众认可的时刻。

在加盟阿森纳之前，马蒂内利在欧洲顶级俱乐部中并不出名，但也不是一位完全默默无闻的球员。在2015年至2017年期间，他曾四次前往曼联试训，甚至在对阵林肯城U18的友谊赛中，还曾与梅森·格林伍德并肩作战。

他也曾前往西班牙在巴塞罗那著名的拉玛西亚青训学院接受了试训，但这两家俱乐部都没有选择将其从圣保罗第二大城市瓜鲁洛斯带走，将试训变成永久转会。

然而，阿森纳却没有像这两家俱乐部一样有所保留。经过几个月的考察，卡吉高确信这名年轻的前锋具备在英格兰取得成功的潜力和能力，所以枪手果断采取了行动，这笔交易只花费了600万英镑。

当这笔交易被阿森纳官方确认后，有些人对此表现出了怀疑，大多数人都认为这名少年一开始会在阿森纳青年队效力，甚至会被立即租借出去。

但对于《足球经理》游戏的巴西首席研究员保罗·弗雷塔斯来说，看到这名年轻前锋转会到欧洲豪门并不意外。

马蒂内利的才华在他的祖国已广为人知，弗雷塔斯在他来到英国首都的很久以前就知道了他。

作为一款深受球迷喜爱的足球游戏，《足球经理》可以说定义了什么才是真正的足球模拟经营类游戏，他们球探网络的覆盖范围与欧洲一些顶级豪门俱乐部不相上下，弗雷塔斯就是他们在巴西的市场领导者。

“我们在大部分国家或者联赛中都拥有协调研究的首席研究员，以及研究特定团队的助理研究员，”弗雷塔斯告诉够力足球。“拿我本人来说，我是巴西的首席研究员，还有一位助理研究员，在弗拉门戈。”

“球探团队的规模各不相同，一些较小的国家或者联赛会有几位球探，而一些较大的国家或联赛则会拥有数百位球探。”

“研究不同俱乐部、联赛和国家的研究人员会一直保持联系，这有助于避免出现一个联赛或者国家被高估或低估的问题。”

当俱乐部从国外签下一些不太出名的年轻球员时，球迷们常常会把《足球经理》作为了解球队新援更多信息的来源。

在这款游戏中，他们不仅仅能看到球员加盟时的能力值，也能看到未来的潜力。我们可以说。足球经理的球探网络在全球范围内都备受尊重。

那么，怎样才能确保世界上最优秀的人才被发掘并加入到比赛中来呢？他们在这个过程中的操作，与那些豪门俱乐部的球探网络有什么不同？

弗雷塔斯解释道：“在现实生活中，球探们是根据俱乐部的需要来评估球员的，而在《足球经理》中，我们是同时评估球员和整支球队的。”

“所以比起现实中的球探，我们更关注多名球员以及他们之间的化学反应，而不是单个球员。”

“一位球员被考察的次数并不是固定的，我们没有预先设定次数，但我们会为之规定最少的考察次数，然后在一个赛季的不同时间进行考察，密切关注球员的情况变化。”

“我们收集到的信息必须要转换成数字，因为球员的属性在数据库中是这样被评级的。”

“比如，一名拥有出色射门能力的球员可能会在什么这一项中得到14分，而一名拥有世界级射术的球员可能会得到18分。”

随着对世界上最优秀的年轻天才的竞争越来越激烈，来自人脉的密报可能是确保俱乐部在达成任何潜在交易时能够领先一步的关键所在。

这在《足球经理》中同样如此。

弗雷塔斯表示：“这种情况有时会发生，但根据《足球经理》在不同国家的受欢迎程度而有所不同。”

“这发生在了热尔松身上，他当时在弗卢米嫩塞的青训基地，后来成为俱乐部的顶级球员，然后转会到欧洲，但在罗马和佛罗伦萨，他的状况都不太好。”

“而现在，他是弗拉门戈的关键球员，有望入选国家队。”

那马蒂内利呢？

“我并没有亲自去考察他，因为他是在圣保罗州踢球，而我住在里约热内卢，但我确实关注了他的进步，因为他为伊图安诺青年队效力。”弗雷塔斯补充道。

当他参加著名的圣保罗杯青年锦标赛时，他的天赋开始显现，尽管他的球队并没有走多远。

“几个月后，当他参加州联赛时，尽管他只有17岁，但当他带领球队进入四分之一决赛时，他的天赋得到了证实。”