没名气连胜也没用 曼联名宿：有奈何不会投索帅做主帅

曼联名宿约克表示，对于索帅带领队伍取得连胜非常高兴，不过自己从未将索帅列入顶级教练的行列。

作为弗格森爵士时代的超级替补，索尔斯克亚以勤勉和无私而闻名。他最著名的进球当属在欧冠中替补登场并打入制胜球，帮助队伍力克拜仁，在那个赛季，曼联也同时斩获了英超冠军及足总杯冠军。本赛季中，随着穆帅的离职，他临危受命，以临时主帅的身份再度回归老特拉福德球场，并帮助球队连胜五场，火速找回状态。

索帅在曼联时期的队友约克在接受《太阳报》采访时表示，“如果让我在队友里面选一个当主帅的话，索尔斯克亚会是最末流的选择。他太安静了，我觉得他更适合去青少年队当家长。”

“但他的成绩惊掉了所有人的下巴，这点没法否认。”

“我知道的曼联绝不是像上赛季那样与曼城有19分差距的球队，也不是比利物浦差老远的球队，这样的阵容绝不至于至此。”

索尔斯克亚救火及时，目前，曼联再度有了争夺前四的能力，也可以对未来有一个更乐观的估计。

约克补充道：“曼联是一家非常特殊的俱乐部，所以不能忘本，现在，索帅正带领队员回归正轨。他让俱乐部找回了初心，这也是决不能丢掉的。我看了他们现在的比赛，这让我想起了我们比赛的方式。球员们又开始享受比赛了。”

“如果索帅能够继续目前的势头，可能拿个冠军，他就应该得到这份工作，为什么不呢？”

索帅能否担任正式主帅大概率取决于接下来的几场硬仗，而第一场就是在周日客战热刺的比赛。