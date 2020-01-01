残忍行为攻击对手 咬裆球员被处以5年禁赛

这一事件发生在法国，当时来自SC Terville和AS Soetrich的球员在赛后发生了争吵。

法国一名业余足球运动员因在比赛的争执时咬了对手的生殖器而被禁赛五年。

这一离奇事件发生在特维尔镇，该市位于巴黎以东约200英里处，靠近卢森堡的边界。

其他球队

比赛结束后，双方的争执不断升级，在更衣室和停车场发生了冲突。

当一名Terville的球员试图分开两名打架的球员时，Soetrich的球员咬了他的生殖器作为回应。

这次袭击导致他被紧急送往医院，缝了12针，并且有4天不能工作。

这名球员随后提出了投诉，警方展开了调查。

莫泽尔地区纪律委员会已经做出了处罚决定，禁止这位Soetrick的球员在5年内参加比赛，并对俱乐部处以200欧元(166英镑/ 216美元)的罚款。

受伤的Terville球员也因为在更衣室和停车场的“野蛮行为”被禁赛到6月底。

Terville俱乐部还被罚款200欧元，理由是“(俱乐部)领导人对暴力事件缺乏反应”。在11月的事件发生后，俱乐部已经被扣了2分。

在谈到摩泽兰地区的总干事伊曼纽尔·萨林时，他对共和党人洛兰说：“这个案件比较严重，是由地方法官接手的。他收集了证词，但也进行了调查，以便尽可能真实地追踪事实。”

萨林还证实，法国足协的行为观察协会（behaviour observatory）将记录下这一事件。

行为观察协会成立于2006年，旨在打击暴力，并在法国足球的各个层面推广足球的价值。

它要求所有的联赛和地区提交球场内外足球比赛的暴力报告，并在每个赛季结束时将数据分析和汇编成年度报告。