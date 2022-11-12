梅西：这支阿根廷队与2014年世界杯亚军有很多共同点

阿根廷队长梅西认为目前的这支阿根廷队与2014年杀入世界杯决赛的球队有很多相似之处。

在阿根廷出征卡塔尔世界杯之前，梅西作为球队代表向外界分享了他对于世界杯的看法。此次，阿根廷作为2021年美洲杯冠军强势登场，也是此次世界杯的夺冠热门球队之一。2014年，那是梅西距离赢得世界杯最近的一次。当时，阿根廷队杀入世界杯决赛，遗憾败北。梅西认为，目前的球队阵容和那一支在巴西0-1负于德国的亚军球队有着很多相同点。

“2014年世界杯的时候，我们的表现非常好。那是一次难忘的经历。我很享受那时候的时光，也让我更加深刻地认识到，最主要和最重要的事情就是变得强大，变得团结。这些将会最终指引你们到达最重要的目标。今天，我感觉这支球队和2014年的亚军球队有着很多相似之处。”

梅西此前已经决定，2022卡塔尔世界杯将是他参加的最后一届世界杯。本赛季，梅西的状态非常出色，35岁的阿根廷人12次法甲出场打入7球，贡献10次助攻，这一次出征世界杯志在必得。阿根廷上一次夺得世界杯还是1986年马拉多纳带队在墨西哥的时候。

斯卡洛尼的球队将在11月22日开始世界杯首战，对手是沙特阿拉伯。