格斗天王盛赞曼联主帅 从小就是红魔球迷

终极格斗天王康纳-麦格雷戈是一名忠实的曼联球迷，在观看了红魔3比1淘汰枪手的足总杯比赛后，他对临时主帅索尔斯克亚赞不绝口。

索尔斯克亚带领曼联在足总杯第三轮中客场3比1击败阿森纳，挺进16强。这位临时主帅执教曼联以来已经取得各项赛事8连胜，在红魔球迷心中产生了巨大的影响。

曼联俱乐部在12月份解雇了穆里尼奥，葡萄牙人曾自诩为“特殊的一个”。

但对于红魔死忠球迷、终极格斗冠军明星康纳-麦格雷戈来说，老特拉福德目前只有一个英雄，那就是45岁的索尔斯克亚。

麦格雷戈在推特上对索尔斯克亚大加赞扬，他和众多红魔球迷一样，都希望挪威人能够得到曼联正式主帅的职位。

他写道：“索尔斯克亚是如此特殊！无论是作为球员还是主帅，他都是曼联的超级替补。这太疯狂了！”

“你可以感受到他对于俱乐部和俱乐部历史所拥有的激情。当他生动地解释球队令人震惊的防守反击战术历史时，他充满骄傲和自豪。”

“过去和现在！哇哦!”

有一位球迷在回复中贴出了麦格雷戈小时候身穿曼联球衣的照片，麦格雷戈说：“在这张照片上，我看到了自己儿子的影子。”

“这张照片是学校举办‘运动日’时拍摄的，那时我才8岁。而这件球衣正是曼联历史上那件著名的不受人待见的灰色球衣。不过我可是自己攒钱买下了这件球衣。”

“我需要找找这件球衣跑哪里去了，真是一件讨人嫌的曼联球衣！”