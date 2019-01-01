新球队新面貌 维阿期待在凯尔特人队踢9号位

这位美国国家队前锋表示他已经准备好继续和凯尔特人一起发展。

当蒂莫西·维阿开始凯尔特人的租借之旅时，他表示有“十分多的的东西可以作出贡献”，原因在于他在凯尔特人的位置与在俱乐部和国家队的有所不同。

这名美国国家队前锋在周一从巴黎圣日耳曼加入到这支苏格兰球队，以寻求更多一线队上场时间。

蒂莫西·维阿是传奇球星乔治·维阿的儿子，他在巴黎圣日耳曼和美国队大多数都是司职边锋，而在罗杰斯手下，这位前锋希望踢中锋位置。

维阿表示：“主帅告诉我想看我踢出自己风格，通过跑位帮助球队，以及影响比赛。”

“他想让我踢9号位，我等不及了，我很高兴来到这里。我觉得教练对我有一个很好的计划，我认为他会帮助我成长为一个男人。”

“我的一点经验会让我受益，但我觉得在这里，从其他球员和教练那里学习，再加上勤奋和奉献，我就能给球迷他们想要的。”

这位18岁的球员说，他对转会凯尔特人感到“非常兴奋”，在那里他可以继续自己的发展，比在巴黎圣日耳曼有更加多机会。

维阿在这支法甲冠军球队效力期间，为一线队上阵6次，攻入2球。但是在本赛季的强势开局后，他在图赫尔手下变得难以获得比赛时间。

他说：“我来到这里就知道我必须付出努力才能达到我想要的目的。”

“几年后，我将与内马尔和姆巴佩并肩作战。这是一种很棒的感觉，但我知道完成还不到一半的工作，我还有很多东西要付出和提升。”

“面对如此优秀的球员，你真的很难获得机会。我觉得现在凯尔特人是我最适合的地方。”

“我父亲以前在凯尔特人踢过球，他告诉我比赛会非常激烈。而要成长一名球员，为这家俱乐部踢球是一件很有益的事情。”

维阿说在这个冬天收到了很多租借的邀请，但是凯尔特人是他心中首选。

这名前锋周二在迪拜与球队会面，开始了他在这家俱乐部的职业生涯。

凯尔特人将在1月19日结束冬歇期重返赛场，届时他们将会在苏格兰杯第四轮对阵艾尔德里联，而维阿期待与新东家携手前进。

他表示：“这对我来说是一个美妙的时刻，有像罗杰斯这样出色的教练带领我走向正确的方向，我感到非常幸运。”

“他和教练组的其他成员会把我培养成一个真正优秀的球员，我的队友会帮助我变得成熟。”