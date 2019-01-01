我命由我 AZP：英超命运掌握在蓝军手中

这名西班牙后卫说球队正在接近主教练兰帕德所期望的标准，他们的目标是利物浦和曼城。

切尔西球星塞萨尔·阿兹皮里奎塔表示，尽管上赛季落后曼城26分，并且受到转会禁令的限制，蓝军仍有能力在下赛季挑战英超冠军。

对于斯坦福桥来说，这是一个相对令人失望的赛季，因为他们在联赛中没有收获，尽管他们赢得了欧联杯，但是在毛里齐奥·萨里的带领下，他们经历了一个动荡的赛季。

随着意大利人今夏离开尤文图斯，弗兰克·兰帕德已经接管了俱乐部的教练职位，他是俱乐部历史上的头号得分手。

“上个赛季我们获得了第三名，但我们仍在努力登顶。”在谈论曼城和利物浦之前，他告诉天空体育，利物浦只差一分就获得了冠军。

“事实上，去年他们拉开了一个很大的差距。他们提高的水平超出了任何人的想象。他们已经和这群球员和教练一起工作了几年。但这取决于我们通过努力提高自己的水平，通过集中精力和调整心态来争夺冠军。上个赛季我们获得了第三名，但是要想达到顶峰，我们还有很多事情要做。”

季前赛的结果表明切尔西将很难达到阿兹皮里奎塔所希望的标准。他们1-1战平波希米亚人，在友谊赛中0-1负于川崎前锋，尽管塔米·亚伯拉罕和罗斯·巴克利的进球帮助切尔西在周二2-1战胜巴塞罗那。

这场胜利让这名29岁的球员更加相信，球队已经接近了主帅对他们的期望。

“我认为球队已经接近主教练对我们的要求。我们期待着新赛季的开始。在我在切尔西的7年里，我有过几位不同的主教练。今年夏天确实有些不同。我们有一个从未有过的转会禁令。我们不是来抱怨任何情况的，我们是来努力工作的。我们有了一位新主帅，每个人都在努力工作。”

切尔西的比赛将于8月11日开始，在此之前他们还有三场友谊赛要打，对手分别是雷丁、萨尔茨堡红牛和门兴格拉德巴赫。