布拉伊达：苏亚雷斯拥有尤文基因 他能与C罗在锋线共存

这位前巴萨高层看好苏亚雷斯加盟尤文图斯，他认为这位乌拉圭神锋拥有这种基因。

前巴塞罗那高层布拉伊达表示，路易斯·苏亚雷斯拥有尤文图斯的“DNA”，他认为这位乌拉圭神锋与C罗一起为意甲冠军球队踢球不会有任何问题。

在诺坎普高层的努力下，乌拉圭前锋转会前往都灵城的交易正在酝酿之中。

有传闻称罗纳德·科曼已经通知苏亚雷斯他不在自己下赛季的计划之中，这为这位33岁的顶级前锋的转会铺平了道路。

其他球队

尤文不会让这样的机会白白溜走，斑马军团正在迅速地表现出自己对这位优秀球员的兴趣。

从目前的情况来看，苏亚雷斯的下一站极有可能会是都灵城，与35岁的C罗成为锋线搭档。

布拉伊达相信这对皮尔洛的球队而言是一个积极的影响，自己有充分的理由相信曾经在阿贾克斯和利物浦有过成功踢球经历的苏亚雷斯将会在意甲创造另一个成功的故事。

前AC米兰体育总监此前布拉伊达曾在诺坎普工作到2019年8月，在接受《都灵体育报》采访时，他谈到了苏亚雷斯转会的相关问题：“我对他离开巴塞罗那并不感到惊讶，因为足球就是这样如此往复的。”

“就连C罗也离开了皇马，因为他觉得自己的时代结束了。”

“苏亚雷斯是一个斗士，他的战斗精神感染了自己的球队。他具有为尤文图斯和其他大俱乐部效力的性格和基因。”

“如果他拥有这样的动力，即使在33岁的时候，他也会是一笔上佳的签约。”

当被问及这位南美球员能否与五次金球奖得主C罗并肩作战时，布拉伊达补充道:“他和C一起踢球不会有问题。”

“他们会非常理解对方，因为他们都是天生的赢家。”

苏亚雷斯在巴塞罗那效力了6年，出场283次，打进了198粒进球，在过去的几年里，他和梅西成为了锋线最佳拍档。