巴萨遭遇主场两连败 哈维不满球队表现：需要更有欲望和性格

哈维承认，在爆冷输给加的斯之后，巴萨实际上可以和西甲冠军说再见了，他将此描述为不能接受。

巴萨在欧联1/4决赛次回合主场输给了法兰克福遭到淘汰，在今天凌晨对阵面临降级威胁的加的斯时又表现得令人失望，加的斯在诺坎普1-0获胜，这要归功于卢卡斯-佩雷斯在第48分钟的进球。

哈维的球队现在落后于联赛领头羊皇家马德里15分，虽然他们还少赛一轮，但哈维承认球队击败不可能竞争西甲冠军了。

这位巴萨主帅认为，在过去的几个月里，球队已经有了明显的进步，但他也坚持认为，球员们必须表现出更多的欲望，才能让他们达到更高的水平。

"我们很生气。我们已经失去了一个非常好的机会，一个黄金机会，让我们从欧冠球队中脱颖而出，我们实际上是在和联赛冠军说再见，"哈维赛后告诉记者。

"我很生气。我们必须以更大的决心进行比赛。我们必须做更多的事情。我们已经为此进行了训练，我是责任最大的，我们应该表现出更多的热情。”

"没有人能做登贝莱做到的事情，我们的表现已经提高了，但我们想做更多的事情，为冠军而战，我们都必须继续提高。”

"我们必须表现出更多的欲望，输给加的斯是不可接受的。接下来还有七场决赛，今天我们还没有踢出决赛的感觉。在主场，我们必须表现出更多的欲望和更多的性格。"

3月20日在伯纳乌球场4-0大胜皇马之后，巴萨似乎已经转危为安，但在接下来的五场比赛中，他们只赢了两场。

巴萨现在还不能确保在西甲联赛中获得前四名，哈维警告说，他们需要减少最近的错误，以确保2022-23赛季的欧冠席位。

他补充道："当球队在伯纳乌以4-0获胜时，你会说我们回来了，但现在我们也在犯错，这是合乎逻辑的。我们必须进行自我批评，我们应该做出反应，以实现获得欧冠资格的目标。”

"我们需要努力，这样伟大的巴萨才能回归。我们用同样的团队和同样的教练组击败了皇马和塞维利亚。加的斯的表现非常出色，我们应该在价值观和足球方面有所提高。如果我们已经做了一次，我们就可以再做一次。"