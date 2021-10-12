官方：前曼联门将塞尔吉奥-罗梅罗加盟意甲球队威尼斯

这位阿根廷门将今夏花了很长时间寻找新东家，如今他在意大利接受了新的挑战

前曼联门将塞尔吉奥-罗梅罗终于找到了一家新俱乐部，他以自由转会的方式加盟了意甲球队威尼斯。

罗梅罗自从6月初与曼联解约后就一直没有找到下家，这位34岁的阿根廷门将在曼联效力了六年，后期他的出场顺位不断下滑，但现在他有机会在意甲球队威尼斯获得常规的上场机会。

威尼斯在一份官方声明中证实了罗梅罗的加盟，他们写道：“威尼斯足球俱乐部很高兴地宣布，我们签下了34岁的阿根廷门将塞尔吉奥-罗梅罗，这是一笔自由转会。欢迎你，塞尔吉奥。”

2016年，罗梅罗在阿根廷竞技队开始了他的职业生涯，效力一年后他加盟荷甲的阿尔克马尔。

在阿尔克马尔期间，罗梅罗出场超过100次，赢得荷甲冠军，并吸引到桑普多利亚的关注。2011年，桑普以210万欧元的价格签下罗梅罗，他逐渐成长为意甲最稳定的门将之一，随后在2015年，曼联免签得到了这名球员。

罗梅罗在各项赛事中为红魔出场61次，赢得了足总杯、欧联杯和联赛杯冠军，但他从未挤掉德赫亚成为曼联主力门将。

自2020年8月代表曼联出战哥本哈根以来，罗梅罗还没有踢过任何正式比赛，但他可能会在下周代表威尼斯参加意甲联赛。

保罗-扎内蒂的球队将在周一迎战佛罗伦萨，但罗梅罗是否会直接首发还有待观察。