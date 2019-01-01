官宣：亨利正式下课 摩纳哥迎回雅尔丁担任主帅

摩纳哥俱乐部官方宣布，前任主帅雅尔丁重回俱乐部执教。

北京时间1月26日，摩纳哥俱乐部官方宣布，亨利正式离开球队，于此同时前任主帅雅尔丁回到俱乐部重新执教。

摩纳哥在官方声明中写道：“亨利是一名足坛传奇，但是由于球队伤病问题严重，他没能在这样不利的局面下带领球队走出危机。俱乐部感谢亨利接受这一挑战，但是他的计划需要很长时间，而球队已经没有时间了，我们必须立即采取行动，所以我们决定和亨利结束合作。”

前任主帅雅尔丁于2014年开始执教摩纳哥，他在2016-17赛季打破巴黎圣日耳曼在法甲赛场的垄断，夺得联赛冠军，并且在那个赛季淘汰曼城进入欧冠四强。

在去年10月份，摩纳哥官方宣布雅尔丁下课。枪手传奇亨利在之后接任主帅一职，然而在他带领下，球队过往20场比赛仅取得5场胜利，并且在主场球迷面前，没能取得一次胜利。他们目前在积分榜上仅比垫底球队高出1分，排名倒数第二。

摩纳哥俱乐部经理表示：“我们在去年夏季转会窗出售了太多重要球员，虽然也进行了引援，但依然未能组建一支有竞争力的球队，我们解雇雅尔丁的决定操之过急。如今，雅尔丁重返摩纳哥，他曾经在这里创造了俱乐部历史上最美丽的时刻。我们还将在冬窗尝试引援，并相信雅尔丁会带领球队度过危机。”

雅尔丁离开摩纳哥后曾经与中超大连一方队传出绯闻，不过据悉他拒绝了对方的邀请。