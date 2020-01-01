如果续约无望 阿森纳将不得不出售奥巴梅杨

凯文·坎贝尔希望看到这名多产的前锋在北伦敦签下新的合同，但他也承认一笔交易可能会得到批准。

坎贝尔说，如果阿森纳不能和奥巴梅杨签下一份新合同，他们将不得不考虑在今年夏天出售奥巴梅杨。

关于加蓬前锋的新条款的讨论已经拖延了一段时间。

其他球队

目前双方还没有达成任何协议，这使得人们猜测这位高产球员可能会被从酋长球场挖走。

西甲豪门巴塞罗那一直与奥巴梅扬联系在一起，欧洲的任何一家俱乐部都希望能引进这名有能力的球员。

阿森纳希望通过延长这名30岁球员在北伦敦的逗留时间来避免增强任何潜在对手的实力。

坎贝尔相信转会市场上的雄心壮志可以帮助他们实现这一目标，但他也承认下一个转会窗口将是枪手的一个重要窗口。

他说:“我的想法是阿森纳不能再承受一个困难的情况，一个棘手的情况，让一个球员的合同到期。”

他说:“我认为必须把这个问题摆到谈判桌上，我相信，如果他们头脑清醒的话，他们一直在谈判。”

“所以如果等到夏天的话，它将是夏天窗口的一件大事。如果奥巴梅杨不打算签约，他们将不得不卖掉他。”

“他们得找到人来顶替他。我认为这是关键。”

“我们不能失去他的进球数，但是一个不同的解决方案可能会出现。在这一点上，阿尔特塔得到了很多信任。”

“我认为不管怎样，如果他的合同到期，他将不得不被卖掉。”

“如果他们找不到人替代他，比方说他们不打算找人替代他，这笔钱将会用于球队的其他部分。我认为这很重要。”

“如果我们无法与奥巴梅杨续约，我们出售奥巴梅扬所得到的钱将被用来加强其他领域。”

“攻击型中场、边锋，或者其他什么。我们需要这个团队的其他组成部分，因为我们仍然不平衡。”

坎贝尔补充道:“我很高兴看着教练的眼睛并且问这个问题，‘你告诉我谁将会在下个赛季加入我们，我们如何推动这事，你有什么想法？’”

这个问题的答案还有待观察，因为阿森纳目前正集中精力挖掘奥巴梅扬所有的潜力。他们正在努力从英超的中游位置爬出来从而回到前四的位置。