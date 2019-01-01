够力足球专访范迪克 从默默无闻到Goal50最佳球员

在这次专访中，Goal50最佳球员回顾了过去十年自己一路走来的心路历程，他相信，未来属于他的路还很长。

“或许是时候由一名后卫来捧起这个奖项。”

他十分清楚现在的自己处在一个何等特殊的地位，取得了何等特殊的成就。因为很少有后卫能够得到比C罗，梅西以及马内，萨拉赫和姆巴佩等一众前锋更高的评价。别人或许不行，但范戴克可以。

这位效力于红军利物浦的荷兰人在训练基地作为第12期Goal50年度最佳球员得主，接受了够力足球的专访。

值得一提的是，他也是第一位获得这一奖项的后卫，也是第一位获得这一奖项的利物浦球员。甚至把范围扩大到整个英超，在他之前荣膺Goal50最佳球员的也不过一人。放眼荷兰足坛，他也同样排上了第二人。

“非常骄傲，能够和这么多顶级球员比肩，我真为此感到骄傲。”

不过他实际上已经习惯了这样的认可。今年4月，他就已经获得了PFA年度最佳球员，8月又加冕了欧足联年度最佳球员。而接受采访侃侃而谈的同时，他已经是金球奖候选名单当中的大热人选了。

“或许现在我还没法真正理解这其中的分量，”当被问及如何看待这些追捧的时候，他笑了起来，“它就冲着我来了，我只是接受一切。”

停顿一秒之后，范戴克继续说道：“但我想总有一天我会真正意识到发生了什么。”

范戴克的谦逊素来令人感到舒适，他一直强调没有球队的支持就不会有他今天的成就。他充满自信，但并不喜欢自吹自擂。

所幸够力足球采访到了一起与他有过共事经历的球员和教练，让范戴克可以好好接受一通赞美。

2013年，凯尔特人主帅尼尔-列侬从格罗宁根将范戴克带上了英伦半岛，荷兰人就在格拉斯哥度过了2年时间，共为球队出场115次，帮助球队赢得了两个联赛冠军。

他称赞这名旧将是“世界最佳”，并且仍然记得范戴克在对阵卡莱尔的比赛上第一次击中横梁的场景。

“他带着球，过掉对手一众球员，然后想‘我要射门’。当时他在45码开外，球击中横梁，然后弹出了禁区。

“我知道，那就是我们的中卫，你能明白吗？”

收到斯科特-布朗的消息后，范戴克也笑了起来：“凯尔特人，那时候真棒！”

“所有人都期待着我们能够赢下每一场比赛。我们踢球的方式决定了大多数时候，我们都至少可以掌握60%的球权。我们也一直没有丢掉进攻，这是我之前从来没有经历过的。”

2015年，与格罗宁根同样有着不解之缘的罗纳德-科曼，劝服了他当时执教的英超球队南安普顿，花费110万英镑，又把范戴克领进了英超的大门。

“在英超效力一直都是我的梦想。”

范戴克在格罗宁根时就接触过科曼的父亲马丁-科曼。这位前圣徒球员坦言，当时作为主帅的科曼，是他做出转会决定的关键原因。

“那时候对我而言是个恰当的时机，并且出现了一家合适的俱乐部。”

“我在那里学到了很多，迈出了一大步，我一直都很感激那段时光。”

罗德里格斯是范戴克在圣玛丽公园的时期的队友，他面对够力足球的镜头，为我们回忆了荷兰人加盟球队之后，面对西布朗的首秀。

“当时我就在更衣室跟我的队友们说，这个家伙是世界级的，他可以去任何俱乐部踢球。”

“他大概能打球场上的任何位置，他将成为世界最佳。他的天赋真是令人难以置信。”

的确，范戴克没有让罗德里格斯等待太久。2017年，荷兰后卫就已经得到了包括利物浦，阿森纳，曼城和切尔西在内的一众英超豪门的青睐。而最终得到这位世界级后卫的，是有志在三年之内帮助红军拿到一个冠军的克洛普。德国人不惜花费7500万英超将人签走，而这也刷新了世界足坛后卫位置上的最高身价。

“我做出这个决定基于很多原因，但我想我的感觉是最重要的一个方面。从我第一秒听说利物浦对我有兴趣的时候，利物浦给我的感觉就非常好。”

“其他俱乐部也对我表示出了兴趣，我由衷地感到高兴，但利物浦综合来看是最强的。主帅，球员，体系，球迷，俱乐部文化，整体感觉，以及我们未来为之努力的方向。”

“迄今我来到这里差不多快两年了，一切都很顺利。足球世界中，你永远也无法得知未来会发生什么，但起码目前为止，我都很开心，庆幸自己做出了来到这里的决定。”

采访期间，我们不仅为范戴克展示了来自队友以及主帅的赞美，还为他播放了一段今年6月在马德里，50000名红军球迷高唱范戴克之歌的场景。这让范戴克十分动容。

“这歌真棒，这视频也是，当时我的几个家庭成员也在人群当中。决赛赛前（午餐后），我就看了那个视频。我们之后通常会睡一会，但我睡不着，我太激动了。

我就是很兴奋，我就是想走出去。我没有很夸张，我只想出去，我想出去，去赢得奖杯，和他们一起狂欢。我真骄傲能够拥有这样的一首歌，这视频让我热血沸腾。”

那场比赛，是奥里吉的进球帮助红军锁定胜局，时隔多年再次捧起了大耳朵杯。范戴克对于进球的瞬间也感到记忆犹新：我脑海中浮现的是奥里吉打入那粒进球的那个瞬间，我当时就知道这事成了，我当场就躺地上了。终场哨声响起时，我的眼里满是幸福的泪水。”

“这支球队里许多球员从来都没有走过轻松的道路。比如罗伯森，这只是个小小的例子。他从何处而来，他如今站在何处，其中故事值得一看。我认为这能够给予那些孩子们奋斗的动力。继续前进就对了，因为你永远不知道未来会发生什么。”

然而就在一年之前，那个基辅的夜晚，他们收获的还是满满的心碎。

“在我前往马德里之前，我肯定是不想穿过仪仗队，然后拿到一枚银牌。那真是你能拥有到的最糟糕的感觉了。”

“我在与热刺的比赛前九想，我们必须做到，不管发生什么我们都必须拿到冠军。当你真实地拿到欧冠冠军时，那感觉你一辈子都不会忘。”

“能在自己职业生涯中拿到欧冠冠军的球员并不是很多，这是一项竞争非常激烈的锦标，对手都是很难战胜的球队。事实上我们也的确做到了，我相信我们会被永载史册。”

那一天，利物浦除了范戴克之歌之外，罗伯森，维纳尔杜姆，菲尔米诺，马内和萨拉赫都有了属于自己的助威歌曲。

范戴克也为能拥有一群如此伟大的队友而感到骄傲：“就是骄傲，这是我唯一能说的。”

“我很高兴我们拥有这样的实力，我们能够让人们感到快乐，当然有时候也时候也有愤怒。我享受其中。作为球员，你唯一能做的就是在场上竭尽所能，而球迷为我们同样也拼尽了全力。”

除了队友，红军主帅克洛普的话题自然不会跳过。

“我和他有很特别的联系。我一直都很感激他能够让我来到这里。”

“他是个伟大的，成熟的教练，有着清晰的计划。他拥有很强的球员管理能力，他做这些只是出于本能，他做了某件事就是因为他觉得这样做挺好的。”

这听上去很棒，事实上也是如此。利物浦的球队在上周战胜曼城后，依旧领跑英超积分榜，并将分差拉大到8分。

或许这个赛季末，范戴克又可以和他的队友教练们一起捧起又一座冠军奖杯。而对于他的成功，那些曾经陪伴在他身边的人丝毫不感到意外。

罗德里格斯这样说道：“这就是他命中注定要做的事。”

他的未来应该以“世界最佳球员”做注，而不仅仅是一名“后卫”。