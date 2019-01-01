夏窗没动作 冬窗屯小将 热刺有意胡尔城鲍文

热刺很想再添一名本土球员，他们正考虑在冬季拿下这名年轻的前锋。

够力足球确认，热刺正试图在一月的转会窗口期间签下加罗德·鲍文。

热刺渴望在这个冬天签下一名本土球员，而这名22岁的胡尔城前锋将会是哈里·凯恩一个强有力的替补选择。

在过去的一个半赛季中，鲍文已经打进了26个进球，其中11个是在本赛季的26场比赛中打进的。

热刺在今年夏注册了一支不超过25人的球队后，他们的英超赛场中有了本土球员的空间。

托特纳姆热刺目前有三名前锋正努力晋级一线队效力，其中包括文森特·扬森、费尔南多·洛伦特和乔治-凯文·恩库杜。

但是，引进鲍文似乎必须在出售上述表现不佳的三名前锋之一的基础上，而这可能并不容易。

热刺还将不得不支付一笔像样的费用签下鲍文，预估大概约为2000万英镑(2500万美元)。

鲍恩的合同将于2021年到期，他还有三年半的时间，之后俱乐部还有延长合同一年的选择权。

胡尔城相信该球员的身价应该与其他从英冠转会到英超球队的前锋球员接近，例如在去年夏天以2400万英镑（3000万美元）从诺维奇转会至莱斯特城的詹姆斯·麦迪森。

尽管周二在英冠联赛上以6:0击败博尔顿，但这家冠军球队目前在联赛中排名第13位。他们接下来将在足总杯上对阵米尔沃尔，然后是周三对阵谢菲尔德的联赛。

与此同时，刚刚在联赛上3:0战胜卡迪夫的热刺将在周五足总杯对阵特拉姆米尔以及下周的联赛杯半决赛对阵切尔西。