赞不绝口 图赫尔：执教维拉蒂是最美好的事情

他的主帅在这位中场球员与法甲冠军签订新合同后说，这位意大利人是教练的梦想。

巴黎圣日耳曼主教练托马斯·图切尔称赞“非凡的”球星马尔科·维拉蒂是世界上最好的中场球员之一。

维拉蒂在周三与巴黎圣日耳曼签署了一份新的五年合同，自2012年加盟以来，他已经确立了自己在法甲冠军不可或缺的地位。这名意大利国脚将在巴黎一直呆待到2024年，自从他从佩斯卡拉转会后，他已经赢得了6个法甲冠军和22个奖杯。

在周五作客垫底球队第戎之前，图赫尔称赞这位26岁的球员是教练的梦想。

“就像我常说的，马尔科非常重要。”图赫尔告诉记者：“他是关键球员。他是世界上最好的中场球员之一。总有改进的空间，但他非常可靠。他在团队里有很多责任。他总是为别人和他们的幸福着想。他是个有团队精神的人。执教马尔科是一个教练能拥有的最美好的事情。举个例子，在我们对阵尼斯的比赛之前，他在意大利踢球。那是一个周五的晚上，两场比赛时间非常接近（意大利15号比赛，巴黎圣日耳曼18号比赛）。他是星期四回来的。星期五我跟他谈过，他对我说：‘不，不，不！我要踢尼斯，我要踢！’我们已经决定他不参加比赛。在周六的训练中，他在大大小小的训练中全力以赴。我们有8名球员，我们走路，我们踢了几场比赛，他像一个18、19岁的年轻人一样训练，试图向教练证明他能踢比赛。这就是马尔科。在我看来，这说明了很多。我很高兴成为他的教练。我真的很高兴他和我们在一起，因为他是一个有着罕见心态的非凡球员。我想大家对他和我们在一起都很开心。”

巴黎圣日耳曼目前位居法甲榜首，在11场联赛中以8分的优势领先第二名南特。

在与垫底球队第戎的比赛后，巴黎圣日耳曼将重返欧冠赛场，届时法国冠军将在巴黎主场迎战比利时球队布鲁日。