国安外援言论引争议 金玟哉到底说了啥？

在帮助下，我们整理了北京国安韩国外援金玟哉接受采访时的部分回答。

首先，采访是以一份4月10日发布的球探报告为基础的。

主持人就球探报告中的问题进行引导提问，部分提问有些刻薄，金玟哉进行了回应。总体上，金玟哉谈论了自己的足球风格、中国联赛和自己的生涯目标。

其他球队

- 关于如何看待亚洲后卫身体素质较弱的偏见。“嗯，在中国联赛中，我曾经和从欧洲转会过来的力量型球员打过比赛，比如说龙东（大连人队外援），但我认为我们平分秋色。”

- 关于自己在中国联赛中的评价。“我觉得还不错，或者说比'不差'好一点。”

- 关于“不差”评价的原因。"我并没有低估我所在的中国联赛。但联赛里的后卫，尤其是我们队的后卫以前是进攻型球员，所以我觉得我在防守战术理解上还是比较突出的。”

- 关于报告中所描述的踢球风格----金玟哉的最大特点是他愿意控球。在本方守门员或中卫队友持球的情况下，金玟哉总是在创造机会接球。"这是我特别从保罗-本托（韩国国家队主教练）那里学到的。他总是要求我多移动，准备好拿球。"

- 关于皇马和巴萨的比较。“我认为我的踢球风格接近于皇马，但如果有选择的话，我会因为梅西而为巴萨踢球。如果我拿到球并传给他，那比赛就会很容易。在我现在的球队中，我经常会找雷纳托-奥古斯托，把球传给他，因为他很善于组织。”

- 关于想要继续进步的地方。“1.综合表现（尤其是脚法），2.体能，3.足球智商。”