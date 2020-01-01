咄咄逼人 拉伊奥拉逼迫曼联尽快决定博格巴未来

这位世界杯冠军在俱乐部的前途未卜，他的经纪人又一次暗示他会在今夏转会至皇马。

冠状病毒可能会让世界陷入停滞，但这并不能阻止米诺·拉伊奥拉继续“作妖”与作秀。

考虑到足坛目前复杂的情况，没有人知道本赛季剩下的时间里会发生什么，夏季转会窗口何时打开，本赛季何时才能结束，下赛季又会在什么时候开始？一切的一切都充满了不确定性，尤其是夏窗的转会问题。

自上周开始，全世界绝大部分的联赛与赛事都进入了停摆期，足坛陷入一片寂静，似乎一切都停止不动了。在新型冠状病毒的影响下，所有俱乐部都有些不知所措，他们不知道接下来会发生什么，也不知道意外什么时候会发生。

其他球队

不过，身为足坛最顶级经纪人大亨的拉伊奥拉似乎并没有受到太多影响，他还是像往常一样忙碌。

保罗·博格巴的经纪人在近期的采访中再一次暗示，法国人可能会今夏离开老特拉福德，前往伯纳乌球场为皇马效力。

“我和皇马的关系非常好，我经常和他们的总经理桑切斯进行对话，与他讨论一下足球和国际足联的一些政策和事件。这很有趣，也很愉快。”拉伊奥拉本周接受西班牙媒体《马卡报》采访时表示。

“我希望有朝一日能够为皇马带来一位伟大的冠军，目前，我的客户阿雷奥拉正在为皇马效力，但他只是租借过来的。我想在这个夏天将一名伟大的球员永久带至皇马，为皇马效力是我旗下所有球员的骄傲，因为他们是一支伟大的球队。”

尽管博格巴并没有提到什么具体的名字，但齐达内希望博格巴出现在伯纳乌球场已经不是什么秘密了。这位皇马主帅的同胞也在公开场合表示过，自己愿意接受新的挑战，皇马是自己最欣赏的球队之一。

曼联已经意识到了这位前尤文图斯球星可能会在今夏改换门庭，很多顶级豪门都愿意为在这位世界级球星身上投入一笔不菲的转会费。不过从目前的情况来看，索尔斯克亚仍旧希望红魔能够留下这位法国中场。

不过也有不少红魔名宿认为俱乐部应该当机立断，与博格巴分手。比如52岁的罗伊·基恩，这位脾气火爆的前队长就在近期直言不讳，曼联应该在今夏卖掉心不在老特拉福德的博格巴。

“博格巴对曼联来说已经不合适了，他的经纪人在嘲笑俱乐部，那么俱乐部不妨索性直接让这位小伙子赶紧走吧。”他告诉天空体育。

“看得更远一些吧，我们讨论的是像曼联这样伟大的俱乐部，不要试图去挽留那些不想留在俱乐部的球员，他们的经纪人不希望他们留在这里，所以握握手，然后拜拜吧。”

曼联主帅索尔斯克亚已经公开表示，自己与拉伊奥拉之间没有任何问题，但两人之间似乎也没有什么“爱”。在意大利人于社交媒体上公开批评挪威人之后，如果曼联主帅今后拒绝引进拉伊奥拉旗下的任何球员，也都不足为奇了。

拉伊奥拉的最新言论对曼联的每个人来说都是意料之中的事，虽然英超与足坛暂时停摆了，但他操作自己手下最大牌的球星离开曼联的举动并不太可能结束。

博格巴在联赛停摆前终于完成了外界期待已久的伤愈复出，人们甚至已经开始讨论如何让他与一月份签下的新援布鲁诺·费尔南德斯产生最好的化学反应。不过博格巴似乎对这一点并不那么热衷，近期他一直在解释自己为什么要在Instagram上拍摄自己穿着尤文球衣训练的视频。

实际上，这只是博格巴在表达自己对国家队队友马图伊迪的支持，这位尤文图斯中场近日确诊感染了新型冠状病毒。不过许多“键盘战士”并不这样认为，他们觉得这位法国国脚之所以这样做是因为他有着不可告人的动机，那就是他想要今夏重回都灵城，与尤文图斯“再续前缘”。

“我知道那些厚颜无耻的人会谈论我身穿尤文球衣这件事。我只是在支持我的朋友们，仅此而已。”

但是由于他的未来并没有被确定，他的一举一动都受到了外界显微镜般的观察，而他的经纪人又在这样紧张的时刻继续火上浇油。

拉伊奥拉表示，博格巴在曼联正经历着一段“困难时期”，但在目前世界各地爆发新冠肺炎疫情的情况下，人们并不会同情这位足球运动员的困境，因为如今的足球进入了“休息期”，所有人都将注意力放在了这场疫情上。

无论各大联赛何时恢复，拉伊奥拉都不会停止自己的脚步，他将继续运作自己的客户前往皇马。曼联对这一点也心知肚明，即使真的强留博格巴一个赛季，这场闹剧也不会就此停止。当断不断，必受其乱，红魔管理层、教练组和更衣室，必须尽快做出决定。