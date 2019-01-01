厄祖成弃将竟是兵败西汉姆原因？听埃梅里如何解释

阿森纳主帅埃梅里表示，厄齐尔在对战西汉姆时未能进入大名单是出于战术考虑。

在刚刚结束的英超联赛中，阿森纳0-1客场不敌西汉姆，这也是他们自2006年以来首次客负铁锤帮。而枪手大将厄齐尔再次缺席了18人阵容，这也激起了外界的广泛议论。

过去三场赛事中，厄齐尔因膝伤缺席，所以，有说法表示本场比赛他未被列入阵中的原因仍然是出于保护球员身体的考虑。不过，鉴于球员本人已表示自己已经参加了一周所有的训练，这种说法似乎并不能站得住脚。而这点也在埃梅里处得到了确认，他表示，“厄齐尔本周已经恢复正常训练。”

那么，埃梅里再次弃用厄齐尔的原因究竟是什么呢？据主帅本人表示，这一点完全是出于战术考虑：“我会挑选最适合这场比赛的球员，厄齐尔并不在出售行列，因为我们赢球的时候有他，输球的时候也有他。”

但这不是埃梅里第一次在没有厄齐尔的情况下输球了，未来的情况，还要看厄齐尔本人如何看待自己总落选西班牙人的阵容。而显然，让球迷们头疼的事还不止于此。本次坐冷板凳的拉姆塞几乎已经确定了将在夏窗时以自由身的身份加盟尤文，而后者则为他提供了一分700万欧元年薪的合同。

本场比赛过后，如果曼联能在热刺身上全取3分，那么他们将在积分榜上追平阿森纳。另一方面，