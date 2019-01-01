前曼城CEO：我们曾真心想买特里 但他只想利用我们抬价
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IAN KINGTON
曼城曾在2009年夏天追逐约翰·特里，但是特里拒绝他们的提供的为期5年、周薪20万磅的报价，转而在8月与切尔西签下了一份新的五年合同。
前曼城CEO加里·库克在“转会说”播客上说:“我们经历了(签下特里)的过程。”
“(切尔西首席执行官)凯尼恩当时在场，我们和他进行了交谈，表示我们想要这样做，我们也愿意进行交谈。”
“我想他可能更确信他(特里)不会去任何地方。”
“我们和约翰谈过，他决定留队，这是理所当然的。”
“但从来没有一份文件可以签署。”
库克说:“有些球员利用我们来抬价，这就是游戏规则。”库克说道：“如果你想在续约的过程中获得一份更好的合同，那么你就必须努力开拓市场，这是经纪人会做的。”
“事实是，我们希望这些人来吗?是的。但真相是，其中一些只是一些假象。”
当被问及曼城为什么对29岁的特里感兴趣时，库克说:“他是一个真正的领袖，更衣室需要领袖。”
“他有英超和欧冠的经验，他是一名英格兰球员，这和我们追逐的其他球员一样优秀。”
“像特里这样的人会给曼城的发展带来完全不同的影响，但不幸的是，这从未发生。”