前曼城CEO：我们曾真心想买特里 但他只想利用我们抬价

前曼城CEO加里·库克证实切尔西确实允许曼城就转会一事与他们的队长特里进行谈话。

曼城曾在2009年夏天追逐约翰·特里，但是特里拒绝他们的提供的为期5年、周薪20万磅的报价，转而在8月与切尔西签下了一份新的五年合同。

前曼城CEO加里·库克在“转会说”播客上说:“我们经历了(签下特里)的过程。”

“(切尔西首席执行官)凯尼恩当时在场，我们和他进行了交谈，表示我们想要这样做，我们也愿意进行交谈。”

“我想他可能更确信他(特里)不会去任何地方。”

“我们和约翰谈过，他决定留队，这是理所当然的。”

“但从来没有一份文件可以签署。”

库克说:“有些球员利用我们来抬价，这就是游戏规则。”库克说道：“如果你想在续约的过程中获得一份更好的合同，那么你就必须努力开拓市场，这是经纪人会做的。”

“事实是，我们希望这些人来吗?是的。但真相是，其中一些只是一些假象。”

当被问及曼城为什么对29岁的特里感兴趣时，库克说:“他是一个真正的领袖，更衣室需要领袖。”

“他有英超和欧冠的经验，他是一名英格兰球员，这和我们追逐的其他球员一样优秀。”

“像特里这样的人会给曼城的发展带来完全不同的影响，但不幸的是，这从未发生。”