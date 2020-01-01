利物浦请注意 重拾状态的斯特林要来砸场子了

这位曼城前锋在本赛季进球荒之后又恢复了最佳状态。

利物浦似乎把曼城带入了一个平行的宇宙。

瓜迪奥拉在安菲尔德从来没有赢过球。大卫·席尔瓦在过去10年里也没有，尽管他在曼城四次夺得英超冠军。塞尔吉奥·阿圭罗也没有；事实上，阿根廷前锋在12次造访安菲尔德中都没有进过球。

曼城在过去的39年里只在安菲尔德赢过一次球，尽管他们在伊蒂哈德球场对阵对手的纪录要好得多。

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斯特林是另一个在面对利物浦时被诅咒的人，他在五年前因为争议离开了俱乐部。这位英格兰国脚仅在去年8月的第11次尝试中打破了他对前东家的进球纪录，当时曼城赢得了社区盾杯。

这场胜利延续了他们的连胜，使他们赢得了9座奖杯中的8座，直到上周利物浦被确认成为英超冠军。

温布利的胜利也应该给克洛普的球队一个警告：在赛季最后一天以一分的优势击败利物浦赢得2018-19赛季的冠军后，曼城已经做好了准备，等待另一场巨大的战斗。

但事实并非如此，利物浦加冕冠军后的第一场比赛将在曼城的主场进行——他们在还剩7场比赛的情况下领先对手23分。

瓜迪奥拉的球员们将在比赛前向他们的客队敬礼，虽然这是正确的，也是值得尊敬的，但这将使他们更加痛苦地意识到，他们在国内的统治地位已经下滑。

社区盾的胜利并不是一个警告，但是在斯特林的带领下，曼城想要给下赛季传递一个更有意义的信息。

这位25岁的球员并不想被迫离开赛场三个月，但这可能给他提供了一个重新振作的机会，让他在曼城和英格兰的比赛中恢复精力。

虽然他已经连续第三年突破了20球大关，但他在新年伊始的状态并不是最好的。

从2020年年初到今年3月新冠肺炎疫情爆发后英格兰足球赛事停赛期间，斯特林没有进球。连续12场比赛无进球，这也是他自2016-17赛季以来最长的进球荒。

但自从足球回归以来，斯特林似乎恢复了活力。他是第一个在空场比赛时代进球的球员，在3-0战胜阿森纳的比赛中，他沉着地完成了进球。

他在周日足总杯2-0战胜纽卡斯尔的比赛中的进球更令人印象深刻。在对阵防守严密的纽卡斯尔的比赛中，他巧妙地在内线创造了空间，然后在20码外以一记弧线球破门，杀死了比赛悬念，并将曼城送到温布利参加半决赛，对阵阿森纳。

利物浦的立场当然不同，尽管斯特林相信在11月的对碰之前，他已经克服了面对他的老东家的困难，以及围绕他在2015年的激烈转会的问题。

“一开始很奇怪，看到自己穿着不同的球衣，面对一个为你做了那么多的俱乐部。”他在曼城做客安菲尔德以1-3失利之前说：“但是现在我已经成熟了，我觉得我和他们打了一些不错的比赛。现在我已经度过了这个阶段。这是一去不复返了。”

“这是一件小事，但我现在完全集中精力，做好了充分的准备。”

这次回归并不是很顺利，但是现在他已经完全被释放了，压力也消失了，这可能是斯特林面对他的老东家打破魔咒的时候了。

关于克洛普在安菲尔德建立一个新王朝的可能性已经有了很多说法，他们在去年的欧冠和本赛季的英超联赛中都取得了成功。

但是卫冕英超冠军并不容易——曼城是过去12年里唯一一支卫冕成功的球队。斯特林和他的队友们将会在本周的比赛中提醒大家这一点。