利物浦名宿认为点球判罚合理：萨拉赫没有跳水

前红军中场承认埃及人有时太容易倒地，但当他和莫里森发生争执时却不是这种情况。

丹尼·墨菲说，萨拉赫在之前就有过易于倒地的“前科”，但这位利物浦球星在卡迪夫的比赛中并没有跳水，他理应得到点球。

在比赛进入最后10分钟前，红军一直保持一球领先蓝鸟，而克洛普的球队得到了他们想要的一个关键判罚。

萨拉在禁区内与肖恩·莫里森缠斗在了一起，卡迪夫队长用双臂抱住了埃及人。

马丁·阿特金森指向了点球点，这让尼尔·沃诺克非常反感。后者还把利物浦前锋比作奥运会跳水运动员汤姆·戴利，给了他一个“9.9”分的高分评分。

这并不是萨拉赫第一次在压力下引发关于他的戏剧性表演的争论了，但墨菲坚持认为，在这种情况下，他没有立场作出回答。

这位前红军中场说：“我想那是一支笔。”

“防守队员不得不举起手来，说他抓得太紧了，抓得太久了。

“如果你不看萨拉赫的前科，我认为这个星球上有太多的前锋会在这么多的身体接触后倒地。”

“在这么长的时间里一直不停地拉拽前锋，总是会被判点球的。”

“问题出在萨拉赫的前科上。事实上，他有时确实很容易倒地，而且他这么做的时候一点也不像他自己。”

“说实话，我不认为他必须倒在地上，但如果他没有倒地的话，他永远不会得到点球。”

“他被抓得太狠了，因此他不可避免地想要挣脱。这名后卫的表现很愚蠢，他在那之前踢得很好，卡迪夫表现得很有活力。”

“但这并没有真正影响比赛。”

萨拉赫本想用自己创造的点球来捍卫他在2017-18赛季赢得的英超金靴奖，但詹姆斯·米尔纳赢得了点球的主罚。

他从12码处射门得分，帮助红军2-0战卡迪夫城，重新领先曼城回到积分榜首位——尽管他比卫冕冠军多踢了一场比赛。