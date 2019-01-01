俩进球被吹蒂特表态“很公平” 承认对桑巴确有忧虑

巴西主帅强调，他对导致他们在周三美洲杯比赛中无功而返的VAR判罚完全没有任何不满。

本届美洲杯的东道主在周三面对委内瑞拉的比赛中，两个进球都被视频助理裁判判为无效，最终与对手0-0握手言和。

此前的赛事揭幕战，巴西3-0完胜委内瑞拉。虽然第二轮未能取分，但凭借净胜球优势，巴西仍然位居小组第一。

蒂特在赛后表示：“是的，我有些担心。球员们都没紧张起来。但我们必须知道如何克服逆境。”

“下半场我一直告诉他们‘打出传接，制造空当’。这正是我们所做的，尝试改变是没有意义的，我们并不想改变，那将无法匹配球员的特点。”

“但我们必须知道如何在压力环境中工作，这也是摆在我们面前的挑战。”

“我们必须理解球迷，他们希望看到进球。如果我换到他们的位置上，我也会有同意的期待。我非常理解。”

这场比赛的下半场，显示赫苏斯完成破门被吹，随后库蒂尼奥在比赛最后阶段的进球也被，但因为菲尔米诺手球在线，也在VAR回放后，被主裁判示意无效。

当被问及对于视频助理裁判的看法时，蒂特继续说道：“这很公平，如果我是对方球员我会感到满意，我对此没什么好抱怨的。”

全场比赛，巴西人都没有试图对球队的打法进行调整，虽然遭受质疑，但蒂特补充道：“你必须有一个最好的体系，不会因为外界压力而改变，一切都以结果为导向。”