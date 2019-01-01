佩里西奇：无缘曼联令我痛心 现在只想长留拜仁

在穆里尼奥执教期间，这名边锋曾是曼联的头号目标，但现在他希望能在拜仁慕尼黑获得一份长期合同。

伊万·佩里西奇承认，错过转会曼联的“梦想”是“痛苦的”，但他坚称他在拜仁慕尼黑很开心，希望留在俱乐部。

佩里西奇在8月份从国际米兰租借到拜仁，为期一个赛季，拜仁有权在赛季结束后永久签下他。

然而，这位30岁的球员在两年前的职业生涯可能会有不同的方向，当时曼联试图引诱他离开意甲，结果他拒绝了报价。

但是佩里西奇说，当他和老特拉福德主教练何塞·穆里尼奥通电话时，他很想转会到老特拉福德，无缘转会令他很痛苦。

“我离转会有多近？非常接近。”他告诉The Athletic：“当何塞打电话给我的时候，这对我来说是一件不可思议的事情。很难对他说不。事实上，我真的非常非常想和他一起为曼联效力。在所有的大联赛踢球是我的梦想。但这并没有发生。这对我来说很痛苦。但我不想细讲。两年后我才发现自己真正的去向。”

在失去了明星边锋里贝里和罗本之后，拜仁最初希望在夏天签下勒罗伊·萨内，但在曼城球星受伤后，他们被迫将目光转向别处。

佩里西奇作为替补签约，在他代表拜仁出场的三次德甲联赛中已经打入两球，拜仁目前在德甲中排名第一。

尽管这位前沃尔夫斯堡和多特蒙德球员知道自己不是俱乐部的首选，但他相信自己能够在安联球场留下深刻的印象，并与科瓦奇的球队签下一份长期合同。

“我们谈论的是拜仁，世界上最好的五家俱乐部之一。”他说：“对于他们感兴趣的每个位置，他们总是有三、四、五种可能性。我不是第一位。事情发生得很快。每个人都知道这个故事：在萨内受伤后，俱乐部联系了国际米兰，然后是我的经纪人。我和家人想了一晚上。然后我同意了。我相信我自己，我可以说服俱乐部让我的转会成为永久的。这是我的愿望。我将尽我所能去实现它。”