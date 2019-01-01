伯纳乌竞争激烈 厄德高或考虑前往德甲发展

由于皇家马德里队内竞争激烈，目前被外借至荷甲维特斯的厄德高今夏可能被继续外借练级，勒沃库森有意引进这位挪威天才少年。

据《马卡报》消息，皇马考虑今夏再度把挪威年轻中场厄德高出租，德甲勒沃库森有意引进这位本赛季在荷甲赛场大放异彩的天才球员。

现年20岁的厄德高去年夏天被皇马租借至维特斯，并迅速成为主教练斯卢茨基手下不可或缺的中场指挥官。厄德高本赛季至今各项赛事出场37次，打进11球并贡献12次助攻，他将在未来一周内带领维特斯出战荷甲欧联杯资格附加赛决赛与乌德勒支的两回合较量。

由于皇马下赛季的中场人员竞争必然非常激烈，厄德高想要在一线队获得稳定的出场时间几乎不可能，因此他今夏很可能再度离开伯纳乌球场。

考虑到厄德高与皇马的合同至2021年到期，如果挪威人下赛季再度以租借身份到其他球队效力，明年夏天进入合同年的他市场价值必然大幅度缩水，皇马因此可能会希望今夏以“租借+买断”或者“转会+回购条款”的方式让厄德高离开。

此前已经拒绝了阿贾克斯开出2千万欧元报价的皇马希望将厄德高送到比赛强度和节奏更接近西甲的德甲赛场，从2012-13赛季卡瓦哈尔曾被皇马租借至勒沃库森以来，包括中卫赫苏斯-巴列霍（法兰克福）和右后卫哈基米（多特蒙德）都曾先后被皇马租借到德甲练级，如今勒沃库森对于引进厄德高也表现出浓厚的兴趣。

而且勒沃库森在德甲最后一轮成功力压门兴格拉德巴赫获得下赛季欧冠参赛资格，这样的条件对于吸引厄德高转战德甲赛场十分有利。