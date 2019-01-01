伊布评曼联风波：穆里尼奥的离去让博格巴重拾快乐和自由

伊布拉希莫维奇在接受采访时表示：穆里尼奥的离开让博格巴变得快乐。

伊布拉希莫维奇对最近在老特拉福德发生的博格巴和穆里尼奥的不和给出了自己的看法。

“有些球员需要自由，他们需要在教练的教导下自由地做他们能够做的事情，”瑞典人在美国职业足球大联盟年度媒体日上对ESPN说：“显然，他（穆里尼奥）有他的战术，但有些球员不受限制，你需要让他们自由，我认为保罗(博格巴)就是其中之一。”

在前队友和前教练之间的争论中，伊布没有偏袒任何一方，但他承认双方都不再适合对方。

“保罗对教练没有信心，教练也对保罗没有信心。作为一名球员，如果你没有教练的信心，没有那种能量和动力，就很难发挥出应有的水平，何塞对保罗也有同样的感觉。”

“这些事情发生了，这也是比赛的一部分；我的意思是，不是每个人都能适应彼此并合作愉快。”

“我感觉他们来到了这样一个时刻，两个必须走一个。这时，教练走了，保罗现在更自由了。”

自从穆里尼奥的离开和索尔斯克亚的到来，博格巴的表现一直很好。这位世界杯冠军成员在挪威人的带领下在六场比赛中攻入5球，助攻4次。

兹拉坦谈到博格巴的复苏时说:“我们看到保罗越来越快乐，越来越自由，越来越‘想做什么就做什么’，现在他正在取得成功。”

“就像注入了新能量，注入了新鲜血液，现在他知道如何踢球了。我们都知道博格巴是谁，这才是我们该看到的那个博格巴。”

“当你踢球的时候，快乐是非常重要的，因为当你陷入困境时，你不能百分之百地表现自己，百分之百地投入。”