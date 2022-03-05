从带领谢里夫客胜皇马到回乌克兰参军 这是韦尔尼杜布的神奇故事

尤里-韦尔尼杜布是一名足球教练，是摩尔多瓦冠军球队谢里夫的主帅，但他也是一名自豪的乌克兰人，并且是暂时放弃工作成为了一名军人，加入反对俄罗斯入侵其祖国的斗争的人之一。

随着东欧政治紧张局势的沸腾，在普京批准的军事行动之后，许多人被迫逃离乌克兰。

本赛季在欧洲冠军联赛中成为头条新闻的韦尔尼杜布正朝着相反的方向前进，他努力帮助这个已经成为全世界人心所向的地区恢复和平。

六个月前——2021年9月21日——韦尔尼杜布见证了欧冠联赛历史上最大的爆冷事件，当时谢里夫在伯纳乌以2-1战胜了13届欧洲冠军皇马。

在通过四轮预选赛进入小组赛后，这支来自德涅斯特河地区的小球队证明了他们可以与欧洲大陆的精英们抗衡。

谢里夫没能进入16强，但他们在包括意甲冠军国米和乌克兰豪门顿涅茨克矿工的小组中以第三名的成绩进入欧联。

2月24日，他们在欧联淘汰赛附加赛中点球不敌布拉加，结束了他们这次难忘的欧洲征程，但在这场比赛结束后的几个小时里，韦尔尼杜布和他的同胞们的生活永远改变了。

这位56岁的教练告诉BBC："我儿子在凌晨4点半给我打电话，他说俄罗斯人袭击了我们。我当时就知道，我将返回乌克兰作战。”

"我们飞回了家，在罗马尼亚的雅西降落。然后，我在星期五晚上与其他队员一起乘车前往外涅斯特里亚的蒂拉斯波尔，并在星期六早上第一时间出发前往乌克兰。我在周日报名参军。从蒂拉斯波尔到我在乌克兰的家需要11个小时，途经敖德萨，然后经过基洛夫格勒、克里维耶里，然后是扎波罗耶，但我不能说这很困难。”

"我不想对你撒谎。在我回家的时候，我看到很多强壮的人离开了这个国家。如果他们能回来，我会很高兴。我知道他们和家人一起去了摩尔多瓦、罗马尼亚等地。从我们这个地区有很多人离开了......从哈尔科夫、扎波罗耶、卢甘斯克、顿涅茨克来的人。在那一刻我明白，我不能做同样的事情。我告诉自己，一回到家，我就自己去报名参军。”

"与我亲近的人试图阻止我。我的妻子，我的孩子，我的孙子。我坚强地站了起来，我感谢我的妻子支持我。她了解我的性格。如果我做出了决定，我就不会改变。”

"我们可以去摩尔多瓦，这个选择对我的孩子、对他们的妻子、对我的孙子们来说仍然是开放的。但我和我的妻子——我们肯定会留在这里。”

"现在，我认为我离冲突不是很远。最激烈的战斗可能离我们所在的地方有120公里远。但我做了决定，所以一切都很好。我并不害怕。”

"我年轻的时候参过军——那是必须履行的两年兵役，但那是在一个由运动员组成的单位。两个月里，我们接受了理论指导，之后我们学会了如何使用枪支。但那是很久以前的事了。我不能说我在使用枪支方面有什么问题，我知道如何使用它们。”

"我周围的集体是疯狂的，当然是以一种好的方式。我是这样一个团队的一部分，这真的很酷。这里有不同的角色。但他们是团结的，友好的，非常积极的。一切都在我们之间分享。从这个角度来看，一切都很好。许多人想和我合影，这也很好。”

"我在这里遇到一个侄子，但一般来说，我不知道谁在这里，谁不在这里。我的哥哥已经超过60岁，我的小儿子因为健康原因不能战斗。我的大儿子不在这里，因为我坚持让他呆在家里——他有两个年幼的孩子。如果需要他，他一定会来，我毫不怀疑。”

"我不被允许透露我在军队中的角色是什么，现在我们正在接受指示。在每一分钟里，我们都准备好去他们告诉我们的地方。我还没有使用过我的武器，但我已经准备好了，一直都是。任何时候都是如此。”

"我无法理解普京和他的圈子，我也不能理解那些不反对他的俄罗斯人。我理解许多俄罗斯公民没有意识到正在发生什么。在俄罗斯，事情的表现与实际情况截然不同。他们说他们在给我们自由。但从什么地方？他们说我们是法西斯主义者，是纳粹...... 我甚至找不到词语来描述他们的所作所为。他们正在攻击平民住宅，但只说他们打击了军事基础设施。他们在撒谎。”

"我毫不怀疑，乌克兰将赢得这场战争。我想不出别的办法。我很确定这一点。我看到这场悲剧将我们这个民族团结在一起。”

"我完全尊重乌克兰总统泽连斯基。不管他们怎么说他。我投票给他。人们都说他是个小丑，但他表明他是一个真正的领导人。”

"他很诚实。他也犯过错误，但每个人都会犯错，这很正常。我可以想象，领导一个国家是多么困难的事情。我毫不怀疑他是个好人。我们有一位将以正确方式行事的总统。我相信他。”

"我认为，只有我们赢了，和平才会发生。我认为俄罗斯的要求是不可能达到的。我们不会退缩。有必要进行对话，但我们不会满足他们的最后通牒。我们看到谈判正在进行，我希望他们能有足够的头脑来停止这场战争。首先，我希望儿童和妇女不会再死亡。这是最重要的事情。”

"我想感谢欧洲其他国家的支持。很多儿童和妇女去了其他国家。我为此感谢那些国家。我感谢所有人的支持。我知道他们自己正面临着一个艰难的选择。我想他们正在意识到，现在乌克兰是整个欧洲大陆的盾牌。”

"我仍然无时无刻不在思考着足球。足球是我的生命。从我还是个孩子起，我就开始踢球，我是一名职业球员，然后我成为一名教练。我确信我将继续成为一名教练，我将赢得奖杯。”

"当我们击败皇家马德里时，我无法想象会发生这样的事。我在二月初就开始有了怀疑，那时候关于这个问题的消息愈演愈烈。2月14日，我开始担心起来。球员们不停地问我，为什么我一直这么悲伤？我发生了什么事吗？我一直说没有什么事，但很快就会有事了。他们一直说不会，但我感觉到了什么。”

"一些谢里夫的球员给我打电话，我收到了语音信息。他们问我的家人怎么样了，我的孩子怎么样了。3月1日，谢里夫在联赛中与一个对手比赛，他们赢了。我很开心。一些教练也给我发来了鼓励的话语。”

"想到足球，我就有动力。足球是我的生命。我希望这场战争不会持续很久。我们会赢，然后我将回到我心爱的工作中去。”