不愁下家 旺达：有好些球队想要伊卡尔迪

有报道称阿根廷人可能在最后期限内被租借到法国冠军球队，他的经纪人兼妻子讨论了他的未来。

毛罗·伊卡尔迪的经纪人和妻子旺达·娜拉暗示这位国际米兰球员可能会在即将到来的转会截止日期之前加盟巴黎圣日耳曼。

转会窗口将在周一关闭，由于与法甲冠军巴黎圣日耳曼、西甲球队马德里竞技和瓦伦西亚，以及国际米兰的意大利对手那不勒斯有所的联系，伊卡尔迪的未来仍然悬而未决。

蓝黑军团决心卖掉球星前锋伊卡尔迪，他上赛季被剥夺了队长袖标，新任主教练安东尼奥·孔蒂不希望他进入一线队。

有报道说伊卡尔迪可能会在转会最后期限内被租借到巴黎圣日耳曼，旺达告诉Tiki Taka：“我会一直工作到转会窗口结束。有几支球队（谈判）。我和国际米兰高层的关系很好。（加盟）博卡青年会很困难，但在欧洲有解决办法。我们会看看他是否会去意大利以外的球队。”

此前有猜测称，伊卡尔迪的律师威胁要起诉国际米兰，因为他被排除在一线队之外。

据《米兰体育报》报道，伊卡尔迪的法律团队将寻求对国际米兰提起诉讼。当Omnisport联系国米发言人时，他拒绝就此事发表评论。

在周日2-1战胜卡利亚里之前，当被问及关于伊卡尔迪的传闻时，国米首席执行官朱塞佩·马洛塔告诉天空电视台：“我们已经很清楚，我们今天很平静。我们也会面临这种情况，但我认为给球场上的球员、球迷和俱乐部一些空间是正确的。这不是一个需要解决的问题。这不是问题；这是普通的足球管理。在转会窗口结束时，情况将会更加明朗。”