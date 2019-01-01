不可或缺 麦克托米内是如何让曼联再次获胜的

这位苏格兰中场伤愈复出意味着索尔斯克亚可以在对阵热刺和曼城的比赛中发挥自己的优势。

在一周的时间里，麦克托米奈已经用他在曼联的两场极具影响力的表现证明了他为什么值得得到传闻中的新合同。

周六对阵曼城的比赛，他是球队多年来对阵瓜迪奥拉时表现最好的球员之一，仅仅三天前他就为球队贡献出色表现，帮助球队2·1战胜了穆里尼奥的热刺。

在这两场比赛中，苏格兰人的身体素质、防守能力和可靠的传球都与中场搭档弗雷德配合得很好。

虽然巴西人表现出了想要抢回球权的强烈欲望，但是如果麦克托米奈没有被选到他身边来提供一个更稳定支援的话，他的表现就不会那么高效了。

两人的年龄似乎颠倒了过来，23岁的麦克托米奈在比赛中表现得比他大三岁的队友更有威信。

当然，这也许并不令人惊讶，因为麦克托迈奈一进入大名单就立刻赢得了球迷的喜爱，因为他对这项运动的责任感是显而易见的，而他的受欢迎程度之所以上升，是因为他在过去几年里取得了巨大而持续的进步。

这并不是说麦克托迈奈没有批评者。有人拿他和达伦·弗莱彻作比较，他们虽然悲观，但观点也并非一无是处。

这是另一位苏格兰中场球员，他还没有长到他应有的体格，也没有保证会有持续的精彩表现。

从表面上看，没有任何迹象表明他有能力改变一个陷入混乱的俱乐部。

事实上，虽然弗莱彻在几年的时间里成长为一名可靠的球员，但麦克托米奈的潜力看起来远高于弗莱彻。

弗雷德的未来也开始变得更加光明。

在经历了一个多赛季球迷和专家们合理的怀疑后，他并没有让自己的信心或竞争欲望减弱，现在开始表现出为什么曼联为他支付给顿涅茨克矿工5300万英镑(7000万美元)。

也许是因为在缺乏其他球队对他感兴趣，但现在很少有球员能够忍受持续的批评，选择去证明自己，而不是选择远离球队或者强行转会。

尽管弗雷德在曼联背靠背战胜热刺和曼城的比赛中功不可没，但我们也必须承认，他和曼联的复苏与麦克托米奈的伤愈复出是同步的。

这名苏格兰国脚让佩雷拉坐上了替补席，并让球队有了重要的战术转变。

佩雷拉有他的优点，但是现在，这些优点还不足以弥补他的弱点。偶尔犀利的传球或精彩的进球迟早会派上用场，但他相对缺乏速度和力量，这意味着他更多时候是一名乘客，而不是司机。

在索尔斯克亚的安排下，麦克托米内可能不是速度最快的球员，但他提供了更多的力量和存在感，并且比佩雷拉更好的控球。通过在持球和身体优势方面的贡献，这使得索尔斯克亚能够额外派上一名前锋。

林加德可能没有足够的天赋来证明他在媒体上的高存在感，但是他仍然是曼联现在需要的那种球员。

当然，他们需要一名更好的攻击型中场，但他的存在是建立在曼联实力之上的，而麦克托米奈则有助于缓解后防的问题。林嘉德的速度和直接攻击力增加了球队进攻质量的一致性。

林加德出现在马夏尔身后，两侧是拉什福德和詹姆斯，万-比萨卡、卢克·肖和威廉姆斯中的两人占据了边后卫的位置，有足够多速度飞快的球员进入首发11人名单。

在对阵热刺和曼城的比赛中，曼联不仅在一个边路踢得很好，而是在两个边路都踢得很好。凭借如此表现，中路的空间也为马夏尔和林加德而打开，并为弗雷德和麦克托米奈提供支持。

麦克托米奈显然不是曼联进步的唯一原因。索尔斯克亚证实了球员们在经历了一年的低谷和精心经营之后，身体状况正在改善。

没有迹象表明球员们已经停止为他们的教练而战，也许一种凝聚力和团结感正在形成。

然而，麦克托米奈在首发阵容中的重要性不应被低估：他现在已经很明显地成为队友发挥自己长处所不可或缺的一部分，这是很少有球员拥有的品质。

有人说，马塔和博格巴之所以表现不佳，是因为他们没有一支足够高质量的球队。在某些方面，这是一个合理的观点，但麦克托米奈的表现却恰恰相反：无论他在曼联的角色如何，他都会有所提高。

当上周被问及麦克托米奈时，索尔斯克亚总结他的性格说：“太专业了。没有任何超级明星或名声的污点。他想做到最好。这就是我想要的那种球员。”

很难不把这句话理解为对今夏离开俱乐部或本赛季被边缘化的球员的挖苦。

麦克托米奈可能承受了很大压力，但到目前为止，他已经证明了自己是曼联的核心，最终，也许只是短暂地，传递了对未来的希望。

球迷们为这种感觉等太久了。