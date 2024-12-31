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European Championship

European Championship Tổng quan

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European Championship, lịch thi đấu & tỉ số

Thứ Năm, 8 tháng 6
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Thứ Sáu, 9 tháng 6
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Thứ Bảy, 10 tháng 6
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Bảng xếp hạng

Eastern

PosĐộiPWDLFA+/-PTSForm
1Nashville SC crestNashville SC26176353213257
W
D
L
D
W
2New England Revolution crestNew England Revolution26144845331246
W
W
W
L
W
3Inter Miami CF crestInter Miami CF261210463481546
D
D
D
D
W
4Charlotte FC crestCharlotte FC26127747371043
W
D
W
D
W
5Chicago Fire FC crestChicago Fire FC2511684538739
L
L
D
D
D

Western

PosĐộiPWDLFA+/-PTSForm
1Vancouver Whitecaps crestVancouver Whitecaps25154656233349
W
L
W
L
W
2Houston Dynamo FC crestHouston Dynamo FC2613583430444
D
L
W
D
D
3St. Louis City crestSt. Louis City2612864536944
W
W
D
W
D
4FC Dallas crestFC Dallas2612864942744
D
W
W
W
D
5San Jose Earthquakes crestSan Jose Earthquakes2612684638842
D
W
W
D
D
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