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Napoli, Massimiliano Allegri İskoç yıldız etrafında yeni görünümlü orta saha kurarken Scott McTominay için yüksek ücretli yeni sözleşme hazırlıyor
McTominay için kritik rol
Napoli yönetimi, Massimiliano Allegri’nin planlarında kilit bir isim hâline gelmesinin ardından McTominay’e uzun vadeli yeni sözleşme uzatma teklifi sunmaya hazırlanıyor. Temmuz 2026’nın başında göreve getirilen yeni teknik direktör, sezon öncesi Castel di Sangro kampında orta sahayı 4-3-3 sisteminin odak noktası hâline getirdi. Taraftarlardan gördüğü sıcak karşılama da İskoç oyuncunun Stadio Diego Armando Maradona’da tribünlerin gözdesi olduğunu bir kez daha ortaya koydu.
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Napoli yeni sözleşme planlıyor
TuttomercatowebLa Gazzetta dello Sport'a dayandırdığı habere göre, Allegri, McTominay'ye hücumu desteklemesi ve rakip ceza sahası çevresinde görev yapması için daha fazla özgürlük vermeyi planlıyor. 29 yaşındaki oyuncunun etkileyici fiziği ve alan farkındalığı, onu Napoli'nin hücum hattıyla bağlantı kurmak için ideal bir isim haline getiriyor.
Napoli, oyuncunun çok büyük etkisini göz önünde bulundurarak McTominay'nin kulüpteki kalışını, bir yıl daha uzatma opsiyonuyla birlikte 2030'a kadar uzatmak istiyor. Şu anda yıllık 3,5 milyon € maaşla 2028'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun, haberine göre sakin kaldığı ve Napoli'de uzun vadeli kalmaya tamamen bağlı olduğu belirtiliyor. Güncellenmiş şartlara ilişkin resmi görüşmelerin, yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından yapılması planlanıyor.
İtalya'da anında etki
Manchester United'dan katıldığından bu yana, McTominay yıldızlaştığı bir dönem geçirdi; tüm kulvarlarda çıktığı 80 maçta 27 gol ve 10 asist kaydetti. Etkileyici performansı, 2024-25'teki ilk sezonunda Serie A şampiyonluğunu, sonraki sezonda ise Supercoppa Italiana'yı getirdi. Bu istatistikler, onu İtalyan futbolunun en etkili ve en belirleyici orta sahalarından biri haline getirdi.
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Allegri yönetiminde yeni dönem
Antonio Conte'nin yerine geçmek üzere Haziran 2029'a kadar sürecek üç yıllık sözleşmeye imza atan Allegri, McTominay'in sözleşme uzatmasını kesinleştirmeden önce kadronun tamamlanmasına ve ayrılacak oyunculara öncelik veriyor. Bu arada McTominay'in, Napoli'nin yeni lig sezonuna 22 Ağustos'ta Genoa deplasmanında başlayacağı Serie A açılış maçında ilk 11'de yer alması bekleniyor.
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