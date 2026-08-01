TuttomercatowebLa Gazzetta dello Sport'a dayandırdığı habere göre, Allegri, McTominay'ye hücumu desteklemesi ve rakip ceza sahası çevresinde görev yapması için daha fazla özgürlük vermeyi planlıyor. 29 yaşındaki oyuncunun etkileyici fiziği ve alan farkındalığı, onu Napoli'nin hücum hattıyla bağlantı kurmak için ideal bir isim haline getiriyor.

Napoli, oyuncunun çok büyük etkisini göz önünde bulundurarak McTominay'nin kulüpteki kalışını, bir yıl daha uzatma opsiyonuyla birlikte 2030'a kadar uzatmak istiyor. Şu anda yıllık 3,5 milyon € maaşla 2028'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun, haberine göre sakin kaldığı ve Napoli'de uzun vadeli kalmaya tamamen bağlı olduğu belirtiliyor. Güncellenmiş şartlara ilişkin resmi görüşmelerin, yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından yapılması planlanıyor.