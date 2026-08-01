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imago-sport-1053463160.jpgNicolo Campo
Adhe Makayasa

Çeviri:

AC Milan, Rafael Leao'nun Türkiye'ye sürpriz ayrılığı yaklaşırken Brahim Diaz'ı çarpıcı bir geri dönüşle yeniden kadrosuna katmayı hedefliyor

Transfers
B. Diaz
R. Leao
AC Milan
Serie A
Real Madrid
La Liga
Galatasaray
Süper Lig

AC Milan, yeni bir ofansif orta saha arayışını sürdürürken Brahim Diaz'ı yeniden San Siro'ya getirmek için bir hamleyi değerlendiriyor. Olası dönüş, Rafael Leao'nun etrafındaki artan belirsizlik nedeniyle gündeme geldi. Leao, Rossoneri'de geçirdiği yedi yılın ardından sürpriz bir şekilde Türkiye'ye ayrılabileceğinin sinyalini verdi.

  • Hücumcu orta saha hedefi belirlendi

    Calciomercato.com'a göre, Corriere della Sera'ya dayandırılan haberde, Milan, Borussia Dortmund'a 33 milyon euro karşılığında katılan Konstantinos Karetsas'ı kaçırmasının ardından birincil hedef olarak Diaz'a yöneldi. Milan, Faslı oyuncu için yeniden harekete geçmeyi değerlendirirken Ethan Nwaneri ve Matias Soule'yi de düşünüyor. Diaz'ın 124 maçta 18 gol ve 15 asist kaydetmesi ve Milan'ın 2022 Scudetto'sunu kazanmasına yardımcı olması nedeniyle San Siro'ya dönüş ideal olarak görülüyor.


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  • Rafael Leao Milan 2026Getty Images

    Galatasaray, Leao yarışında önde

    Yaz transfer döneminin ayrılık hikâyesine damga vuran konu, Leao'nun geleceği. Portekizli forvetin, San Siro'daki yedi yıllık döneminin sona erdiğini düşündüğünü ve yeni bir meydan okumaya hazır olduğunu net şekilde ortaya koyduğu bildirildi.

    İlk tercihi Premier League ya da La Liga'ya gitmek olsa da, iki organizasyondan da somut teklif gelmemesi Leao'yu Türkiye'ye ayrılma seçeneğini değerlendirmeye yöneltti.

    Hücum oyuncusunu transfer etme yarışında Galatasaray önde bulunuyor ve garanti Şampiyonlar Ligi lig aşaması futbolu sunuyor. Leao bu transfere sıcak bakıyor ancak çift haneli milyonluk kazanç sağlayacak bir maaş talep ediyor; Milan ise bonservisiyle kalıcı bir satıştan yana net tavrını koruyor.

  • Transfer seçenekleri ve rekabet

    Diaz'ın Real Madrid ile sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor. Alternatif seçenekleri değerlendirmeden önce Juventus da, Bayer Leverkusen'in Kerim Alajbegovic'ine yönelmeden önce Faslı oyun kurucuyu kadrosuna katirmaya ilgi göstermişti. Milan içinse Diaz'ı kadroya katmak, daha önceki öncelikli hedeflerde kaçırılan fırsatların ardından hücumdaki yaratıcılığa anında katkı sağlayacaktır.

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  • AC Milan v UC Sampdoria - Serie AGetty Images Sport

    İki büyük çıkmaz çözüme kavuşuyor

    Milan ile Galatasaray, oyuncu değerlemesi ve Leao'nun yüksek maaş talepleri konusunda hâlâ önemli ölçüde farklı noktadalar. Tüm taraflar uygun bir uzlaşma ararken, görüşmelerin yaz transfer döneminin geri kalanında da sürmesi bekleniyor. Bu arada Milan yönetiminin, Diaz'ın San Siro'ya dönüşünü tamamlayabilmesi için Madrid ile anlaşmayı sonuçlandırmak adına hızlı hareket etmesi gerekiyor.