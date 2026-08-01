Yaz transfer döneminin ayrılık hikâyesine damga vuran konu, Leao'nun geleceği. Portekizli forvetin, San Siro'daki yedi yıllık döneminin sona erdiğini düşündüğünü ve yeni bir meydan okumaya hazır olduğunu net şekilde ortaya koyduğu bildirildi.

İlk tercihi Premier League ya da La Liga'ya gitmek olsa da, iki organizasyondan da somut teklif gelmemesi Leao'yu Türkiye'ye ayrılma seçeneğini değerlendirmeye yöneltti.

Hücum oyuncusunu transfer etme yarışında Galatasaray önde bulunuyor ve garanti Şampiyonlar Ligi lig aşaması futbolu sunuyor. Leao bu transfere sıcak bakıyor ancak çift haneli milyonluk kazanç sağlayacak bir maaş talep ediyor; Milan ise bonservisiyle kalıcı bir satıştan yana net tavrını koruyor.