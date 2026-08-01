Nicolo Campo
Çeviri:
AC Milan, Rafael Leao'nun Türkiye'ye sürpriz ayrılığı yaklaşırken Brahim Diaz'ı çarpıcı bir geri dönüşle yeniden kadrosuna katmayı hedefliyor
Hücumcu orta saha hedefi belirlendi
Calciomercato.com'a göre, Corriere della Sera'ya dayandırılan haberde, Milan, Borussia Dortmund'a 33 milyon euro karşılığında katılan Konstantinos Karetsas'ı kaçırmasının ardından birincil hedef olarak Diaz'a yöneldi. Milan, Faslı oyuncu için yeniden harekete geçmeyi değerlendirirken Ethan Nwaneri ve Matias Soule'yi de düşünüyor. Diaz'ın 124 maçta 18 gol ve 15 asist kaydetmesi ve Milan'ın 2022 Scudetto'sunu kazanmasına yardımcı olması nedeniyle San Siro'ya dönüş ideal olarak görülüyor.
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Galatasaray, Leao yarışında önde
Yaz transfer döneminin ayrılık hikâyesine damga vuran konu, Leao'nun geleceği. Portekizli forvetin, San Siro'daki yedi yıllık döneminin sona erdiğini düşündüğünü ve yeni bir meydan okumaya hazır olduğunu net şekilde ortaya koyduğu bildirildi.
İlk tercihi Premier League ya da La Liga'ya gitmek olsa da, iki organizasyondan da somut teklif gelmemesi Leao'yu Türkiye'ye ayrılma seçeneğini değerlendirmeye yöneltti.
Hücum oyuncusunu transfer etme yarışında Galatasaray önde bulunuyor ve garanti Şampiyonlar Ligi lig aşaması futbolu sunuyor. Leao bu transfere sıcak bakıyor ancak çift haneli milyonluk kazanç sağlayacak bir maaş talep ediyor; Milan ise bonservisiyle kalıcı bir satıştan yana net tavrını koruyor.
Transfer seçenekleri ve rekabet
Diaz'ın Real Madrid ile sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor. Alternatif seçenekleri değerlendirmeden önce Juventus da, Bayer Leverkusen'in Kerim Alajbegovic'ine yönelmeden önce Faslı oyun kurucuyu kadrosuna katirmaya ilgi göstermişti. Milan içinse Diaz'ı kadroya katmak, daha önceki öncelikli hedeflerde kaçırılan fırsatların ardından hücumdaki yaratıcılığa anında katkı sağlayacaktır.
- Getty Images Sport
İki büyük çıkmaz çözüme kavuşuyor
Milan ile Galatasaray, oyuncu değerlemesi ve Leao'nun yüksek maaş talepleri konusunda hâlâ önemli ölçüde farklı noktadalar. Tüm taraflar uygun bir uzlaşma ararken, görüşmelerin yaz transfer döneminin geri kalanında da sürmesi bekleniyor. Bu arada Milan yönetiminin, Diaz'ın San Siro'ya dönüşünü tamamlayabilmesi için Madrid ile anlaşmayı sonuçlandırmak adına hızlı hareket etmesi gerekiyor.
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