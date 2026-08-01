Juventus, şu anda Conceicao'ya 50 milyon euro ile 60 milyon euro arasında değer biçiyor. Ancak United'ın anlaşmaya uygun bir oyuncuyu dahil etmesi halinde toplam bonservis bedeli önemli ölçüde düşebilir. Aynı habere göre İngiliz kulübü, kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için Zirkzee'nin yanı sıra 30 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor. Hollandalı forvet artık Manchester'da merkezi bir figür olarak görülmüyor ve İtalyan futboluna dönüşü memnuniyetle karşılar.

Juventus bu yaz yeni bir forvet arayışını aktif şekilde sürdürüyor. Spalletti, Zirkzee'nin profilini beğeniyor ve bu da olası bir takası Serie A devi için son derece cazip hale getiriyor.