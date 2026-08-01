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Man Utd, Joshua Zirkzee takasında Juventus kanat oyuncusu Francisco Conceicao'yu hedefliyor
Manchester United, Juventus'un kanat oyuncusu Conceicao'yu istiyor
Sportmediaset'e göre Conceicao, sadece iki sezonun ardından Juventus'tan ayrılabilir ve oyuncunun transferi için yarışta şu anda başı çeken taraf aktif şekilde United. Premier League ekibi, teknik direktör Michael Carrick yönetiminde hücum seçeneklerini güçlendirmek istiyor. Portekizli kanat oyuncusu, 2024 yazında Porto'dan kiralık olarak ilk kez Torino'ya gelmişti. Juventus, daha sonra Igor Tudor ve ardından Luciano Spalletti yönetimindeki projenin temel parçalarından biri hâline gelmesinin ardından onu 30 milyon euro karşılığında bonservisiyle kadrosuna kattı.
Conceicao'nun etkileyici performansları, İngiltere'den ciddi ilgi gördü. Liverpool durumu takip ederken, Manchester United şu anda en kararlı talip konumunda.
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Zirkzee, olası takas anlaşmasının anahtarı
Juventus, şu anda Conceicao'ya 50 milyon euro ile 60 milyon euro arasında değer biçiyor. Ancak United'ın anlaşmaya uygun bir oyuncuyu dahil etmesi halinde toplam bonservis bedeli önemli ölçüde düşebilir. Aynı habere göre İngiliz kulübü, kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için Zirkzee'nin yanı sıra 30 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor. Hollandalı forvet artık Manchester'da merkezi bir figür olarak görülmüyor ve İtalyan futboluna dönüşü memnuniyetle karşılar.
Juventus bu yaz yeni bir forvet arayışını aktif şekilde sürdürüyor. Spalletti, Zirkzee'nin profilini beğeniyor ve bu da olası bir takası Serie A devi için son derece cazip hale getiriyor.
Jorge Mendes bu ses getiren transferi organize ediyor
Süper menajer Jorge Mendes, iki Avrupa devinin arasında süren görüşmelerde arabuluculuk konusunda yoğun şekilde rol alıyor. Tüm taraflara mali ve taktik açıdan fayda sağlayacak bir çözüm bulmak için büyük çaba harcıyor. Mendes'in önümüzdeki günlerde Continassa'da Juventus yönetimine resmi bir teklif sunması bekleniyor.
Önerilen takas yapısı, her iki kulübü de memnun edecek kusursuz bir düzenleme olarak görülüyor. Conceicao'nun kadroya katılması, Carrick'e çaresizce ihtiyaç duyduğu dinamik kanat oyuncusunu kazandıracak; Juventus ise kendini Serie A'da kanıtlamış bir golcünün yanı sıra önemli bir nakit girişi elde edecek.
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David'in ayrılığı hücumda alan yaratacak
Zirkzee'nin Torino'ya gelmesi halinde Juventus'un hücum hattında hemen yer açması gerekecek. Hollandalı oyuncuya yer açmak için ayrılması beklenen ilk isim Jonathan David. Lois Openda'nın Lyon'a gitmesi ve Randal Kolo Muani'nin gelmesinin beklenmesiyle birlikte kulüp artık David'i dokunulmaz görmüyor.
Kanadalı forvet kalmak istese de yönetim 30 milyon euro karşılığında satışa onay verecek. Ayrılması beklenen forvet için şimdiden birkaç kulüp harekete geçmiş durumda. Crystal Palace ve Aston Villa ilk temasları kurarken, Fransa'dan Rennes ve Paris FC de ciddi ilgi gösteriyor.
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